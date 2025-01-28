Впервые после падения режима Асада делегация РФ прибыла в Сирию: что хочет Кремль

Российская делегация прибыла в Дамаск 28 января впервые после падения режима Башара Асада, чтобы обсудить с новым руководством страны дальнейшую судьбу своих военных баз в Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на российские СМИ.

Российская делегация прилетела в Сирию (фото из открытых источников)

В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, ответственный за вопросы Ближнего Востока и специальный представитель президента России в Сирии Александр Лаврентьев.

По данным NYT, сирийские повстанцы, в прошлом месяце свергшие Асада, длительное время вели борьбу против правительственных сил, которые поддерживала Москва. Однако временный лидер страны Ахмед аль-Шара заявил, что стремится сохранить отношения с Россией из-за исторических связей и геополитических интересов.

"Мы не хотим, чтобы Россия покинула Сирию таким образом, который подорвал бы ее отношения с нашей страной", — отметил он, добавив, что страна зависит от Москвы в поставках оружия и функционировании многих электростанций.

В то же время источники Bloomberg сообщили, что переговоры по дальнейшему использованию российских военных баз в Сирии зашли в тупик. По информации издания, деятельность России на аэродроме в Хмеймиме сокращена, а два транспортных корабля вынуждены были в течение нескольких недель ждать разрешения сирийских властей для швартовки на военно-морской базе в Тартусе с целью вывоза военной техники.

Тем не менее, в Кремле сохраняют оптимизм и надеются убедить новое руководство Сирии в необходимости продолжения военного присутствия. Однако Турция, поддержавшая сирийских повстанцев в свержении режима Асада, выражает категорическое несогласие с этим вопросом. Два высокопоставленных турецких чиновника заявили, что новые власти Сирии вряд ли согласятся на продолжение размещения российских военных баз, учитывая, что во время гражданской войны российская авиация совершала атаки на сирийские оппозиционные силы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Ирана хотел забрать Асада в Тегеран . Весьма неожиданно стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным выразил готовность увезти в Тегеран Башара Асада. Просьба, мягко говоря, застала главу Кремля врасплох, хотя о попытке Асада бежать в Иран он, конечно, знал. Значит ли это, что Асада готовятся передать обратно в Сирию в рамках переговорного процесса с новой властью в Дамаске, источники русских пабликов не говорят.