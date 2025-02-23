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Впереди сложное время: какие серьезные проблемы существуют в обороне Украины

Ситуация со снабжением остается сложной: Сырский

23 февраля 2025, 16:54
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Кречмаровская Наталия

Накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялся форум "Украина. Год 2025". На форуме в режиме онлайн выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Впереди сложное время: какие серьезные проблемы существуют в обороне Украины

Фото портал "Комментарии"

По его словам, сегодня, как и в начале российской агрессии, конечный замысел россиян — захват всей Украины.

“По состоянию на сегодняшний день они стремятся оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы восточных и южных областей Украины и выйти на их административные границы. Правда, стремятся они к этой промежуточной для них цели уже не один год. Но и три года спустя полномасштабной российской агрессии их планы остаются нереализованными”, — так прокомментировал свое выступление Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что главная задача ВСУ – воевать и избивать врага. Также рассказал о проблемах.

“В то же время не секрет, что ситуация с поставками для нас остается сложной. Учитывая это, выразил надежду на принятие необходимых решений и обеспечение критической потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике”, — отметил Сырский.

По его словам, в условиях современной высокотехнологичной войны следует учитывать все обстоятельства и вызовы, усиливать свою армию изнутри, генерировать и реализовать эффективные асимметричные решения.

“Мы осознаем, что впереди нас ждут сложные времена и новые вызовы. Но мы имеем главное – боеспособную армию, которая продолжает борьбу. И есть видение того, как выстоять и получить для Украины справедливый мир”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что на фронте возникли проблемы со Starlink, однако, как писал портал "Комментарии", отключают оборудование с российской стороны.




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Источник: https://t.me/osirskiy/1081
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