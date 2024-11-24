Впереди сложнейшие 8 недель в истории: посол рассказал, как должна действовать Украина

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После победы Дональда Трампа на выборах в США тема мирных переговоров между Украиной и Россией приобретает все большую актуальность. Однако, как отмечает посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, среди действующих мировых лидеров пока нет тех, кто способен стать эффективным посредником без риска для украинских интересов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Украина
В частности, Андрей Мельник подчеркнул, что любой компромисс, достигнутый "через голову" Украины или за ее спиной, станет самым плохим сценарием. По его словам, посредник должен быть шахматным гроссмейстером, способным предусматривать все шаги, а не просто разговаривать, как оставшийся при своем мнении канцлер Олаф Шольц после беседы с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
По мнению Мельника, сейчас Украина должна сконцентрировать все усилия – дипломатические, политические, общественные – на взаимодействии с Соединенными Штатами и новоизбранным президентом Дональдом Трампом. При этом он добавил, что сейчас никто не знает, что будет завтра или послезавтра.
Дипломат также отметил, что необходимо активно работать не только в Вашингтоне, но и в Мар-а-Лаго, Флориде, где Трамп проводит большинство времени. Это позволит донести украинские позиции и разработать несколько возможных сценариев развития событий.
При этом Мельник выразил обеспокоенность тем, что к инаугурации Трампа могут быть приняты решения, которые Украина не сможет повлиять.
Дипломат призвал использовать все возможные каналы – дипломатические, политические, общественные и даже религиозные – чтобы обеспечить полную поддержку Украины в этот решающий период.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о завершении войны в течение 24 часов речь уже не идет.
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