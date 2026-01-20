Впереди 30 непростых дней: озвучено тревожное заявление о будущем энергетики

На состояние энергетической системы Украины влияют не только российские обстрелы, но погодные условия – сильные морозы и короткий световой день. Поэтому улучшение ситуации в энергетике ожидается примерно после 20 февраля, когда продолжительность светового дня увеличится, а производство электроэнергии благодаря солнечным установкам вырастет. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, член фракции "Слуга народа", передает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что ближайшие 30 дней будут сложны для энергосистемы, и украинцам следует подготовиться к ограничениям.

Фото: из открытых источников

Герус напомнил, что по прогнозам уже с середины января или на следующей неделе энергетическая ситуация должна улучшиться, однако это возможно только при отсутствии новых обстрелов, которые с большой вероятностью могут произойти.

"До 15–20 февраля ситуация будет оставаться сложной. Облегчение ожидаем, когда немного спадут морозы, а продолжительность светового дня увеличится. Солнечные электростанции начнут работать эффективнее, и это сразу облегчит нагрузку на систему", – отметил нардеп.

Худшая ситуация сейчас наблюдается в Одесской области и городе Одесса, а также ухудшаются условия в Харькове, Днепре, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Запорожье и Киеве. По словам Геруса, особенно сложно в столице из-за активизации российских ударов по энергетическим объектам Киева и окружающему энергокольцу. Отмечено, что за последний месяц удары по киевским объектам происходили даже чаще, чем по Харькову. При этом нардеп подчеркнул, что проблемы столицы не являются следствием полного провала подготовки к зиме.

