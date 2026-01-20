logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Осталось 30 дней: в Раде озвучили громкий прогноз по улучшению в энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

Осталось 30 дней: в Раде озвучили громкий прогноз по улучшению в энергетике

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов РФ Украина столкнулась с беспрецедентными проблемами

20 января 2026, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На состояние энергетической системы Украины влияют не только российские обстрелы, но погодные условия – сильные морозы и короткий световой день. Поэтому улучшение ситуации в энергетике ожидается примерно после 20 февраля, когда продолжительность светового дня увеличится, а производство электроэнергии благодаря солнечным установкам вырастет. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, член фракции "Слуга народа", передает "Радио Свобода". Он подчеркнул, что ближайшие 30 дней будут сложны для энергосистемы, и украинцам следует подготовиться к ограничениям.

Осталось 30 дней: в Раде озвучили громкий прогноз по улучшению в энергетике

Фото: из открытых источников

Герус напомнил, что по прогнозам уже с середины января или на следующей неделе энергетическая ситуация должна улучшиться, однако это возможно только при отсутствии новых обстрелов, которые с большой вероятностью могут произойти.

"До 15–20 февраля ситуация будет оставаться сложной. Облегчение ожидаем, когда немного спадут морозы, а продолжительность светового дня увеличится. Солнечные электростанции начнут работать эффективнее, и это сразу облегчит нагрузку на систему", – отметил нардеп.

Худшая ситуация сейчас наблюдается в Одесской области и городе Одесса, а также ухудшаются условия в Харькове, Днепре, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Запорожье и Киеве. По словам Геруса, особенно сложно в столице из-за активизации российских ударов по энергетическим объектам Киева и окружающему энергокольцу. Отмечено, что за последний месяц удары по киевским объектам происходили даже чаще, чем по Харькову. При этом нардеп подчеркнул, что проблемы столицы не являются следствием полного провала подготовки к зиме.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел высказал свою позицию по поводу критики решения о передаче Украине боевых самолетов Aero L-159 ALCA. Чешские законодатели и правительство выступили против этой инициативы, утверждая, что передача техники может подорвать обороноспособность страны. Свои комментарии Павел сделал в Ватикане во время встречи с папой Римским Львом XIV, общаясь с журналистами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости