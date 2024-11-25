Впечатляющий уровень потерь: Forbes о вероятном уничтожении еще одного самолета в Украине

На аэродроме в Днепре Россия, вероятно, уничтожила самолет. Российскую ракету на ангар, где, вероятно, стоял самолет, привел разведывательный дрон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Forbes.

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В этом году уже произошел скандал, после того, как российский разведывательный дрон беспрепятственно прилетел на аэродром "Миргород" и навел российскую ракету на размещавшиеся там боевые самолеты.

По данным издания, в прошлую пятницу или незадолго до нее российский разведывательный дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой "Авиаторское-Днепр" вблизи города Днепр.

Беспилотник нацелился на укрытие, в котором, вероятно, находился истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Через несколько минут баллистическая ракета "Искандер" упала вниз и взорвалась прямо над укрытием, предположительно уничтожив МиГ.

Как отмечает Forbes, с осени 2023 года россияне, используя такую тактику, вероятно смогли уничтожить по меньшей мере два Су-27, четыре МиГ-29, Су-25 и, возможно, Ми-24.

"Это впечатляющий уровень потерь для военных, которые могут иметь менее 100 действующих боевых самолетов и только 50 или около того боевых кораблей", – говорится в издании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на фронте местами угрожающая. По разным направлениям военные сообщают о критических моментах. Мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что оккупантам осталось пройти 7 км до административной границы Днепропетровской области

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