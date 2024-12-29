Украинские силы продолжают наносить значительные потери оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 29 декабря 2024 года российская армия потеряла более 785 тысяч личного состава, а также тысячи единиц военной техники.

Боевые потери врага. Фото из открытых источников

Согласно обновленной статистике, общие боевые потери российских войск включают:

Личный состав: около 785,930 человека (1,730 в сутки).

Танки: 9,656 (5).

Боевые бронированные машины: 19,981(11).

Артиллерийские системы: 21,450 (42).

РСЗО: 1,256 (без изменений).

Средства ПВО: 1,032 (без изменений).

Самолеты: 369 (без изменений).

Вертолеты: 329 (без изменений).

БПЛА оперативно-тактического уровня: 21,038(25).

Крылатые ракеты: 3,003 (без изменений).

Корабли/катера: 28 (без изменений).

ПЛ: 1 (без изменений).

Автомобильная техника и автоцистерны: 32,410 (82).

Специальная техника: 3,670(2).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне 2024 года. Они превысили 421 тысячу военных.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал что, Джон Кирби рассказал, что войска КНДР понесут массовые потери в полномасштабной войне РФ против Украины. Озвученная представителем Белого дома оценка потерь Северной Кореи значительно превышает число, которое американские чиновники называли раньше. За последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли 1000 человек погибшими и ранеными, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.