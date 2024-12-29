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Впечатляющие потери врага: сколько оккупантов было убито за сутки

Обновлена статистика боевых потерь России по состоянию на 29 декабря 2024 года

сегодня, 07:54
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Амбарцумян Анна

Украинские силы продолжают наносить значительные потери оккупантам. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и по 29 декабря 2024 года российская армия потеряла более 785 тысяч личного состава, а также тысячи единиц военной техники.                                                                  

Впечатляющие потери врага: сколько оккупантов было убито за сутки

Боевые потери врага. Фото из открытых источников

Согласно обновленной статистике, общие боевые потери российских войск включают:

  • Личный состав: около 785,930 человека (1,730 в сутки).

  • Танки: 9,656 (5).

  • Боевые бронированные машины: 19,981(11).

  • Артиллерийские системы: 21,450 (42).

  • РСЗО: 1,256 (без изменений).

  • Средства ПВО: 1,032 (без изменений).

  • Самолеты: 369 (без изменений).

  • Вертолеты: 329 (без изменений).

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 21,038(25).

  • Крылатые ракеты: 3,003 (без изменений).

  • Корабли/катера: 28 (без изменений).

  • ПЛ: 1 (без изменений).

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 32,410 (82).

  • Специальная техника: 3,670(2).

Впечатляющие потери врага: сколько оккупантов было убито за сутки - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России в войне 2024 года. Они превысили 421 тысячу военных.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал что, Джон Кирби рассказал, что войска КНДР понесут массовые потери в полномасштабной войне РФ против Украины. Озвученная представителем Белого дома оценка потерь Северной Кореи значительно превышает число, которое американские чиновники называли раньше. За последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли 1000 человек погибшими и ранеными, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=944663954513350&set=a.229159252730494&locale=uk_UA
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