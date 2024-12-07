Возвращение пленных: омбудсмен сказал, когда стоит ждать хороших новостей

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Кравцев Сергей
К новому году могут быть положительные новости о возвращении украинцев из российского плена. Однако, к сожалению, всегда есть вероятность, что страна-агрессор может сорвать договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
Обмен пленными. Фото: из открытых источников
Дмитрий Лубинец заявил об отказе России сотрудничать по возвращению украинских детей. По его словам, каждое возвращение ребенка – это отдельная операция, иногда многоэтапная и длительная.
Омбудсмен отметил, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей. Все они находятся под угрозой депортации.
Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим активно проводит дискредитационные операции против украинской власти, пытаясь подорвать доверие граждан к правительству и представить Украину как государство, которое якобы отказывается от переговоров по обмену военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны.
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