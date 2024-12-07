К новому году могут быть положительные новости о возвращении украинцев из российского плена. Однако, к сожалению, всегда есть вероятность, что страна-агрессор может сорвать договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"О вопросе возвращения военнопленных основной посредник — Объединенные Арабские Эмираты. Есть коммуникация, я очень надеюсь, что к новому году у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", — сказал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец заявил об отказе России сотрудничать по возвращению украинских детей. По его словам, каждое возвращение ребенка – это отдельная операция, иногда многоэтапная и длительная.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", — подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей. Все они находятся под угрозой депортации.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим активно проводит дискредитационные операции против украинской власти, пытаясь подорвать доверие граждан к правительству и представить Украину как государство, которое якобы отказывается от переговоров по обмену военнопленными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны.



