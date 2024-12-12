Возвращение этих территорий сделает Украину сильной на переговорах: детали

Очень возможно, что кремлевский диктатор Владимир Путин не пойдет на переговоры, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, диктатор сам сделал все для того, чтобы "исключить" переговоры из повестки дня, заявив о минимальных целях РФ посредством контроля над четырьмя украинскими областями и Крымом.

Переговоры Украины и РФ

Кроме того, эксперт считает нереалистичным сценарий заморозки войны по линии боевого столкновения.

"Как вы представляете себе сдерживание двух армий общей численностью под 1,5-2 млн. личного состава? Здесь всех совокупных боеспособных войск стран ЕС не хватит", – отметил Мирошников.

По его словам, Украина уже проходила и режим прекращения огня и заморозки войны во время так называемых Минских договоренностей и убедилась, что все это просто не действует.

"Мне кажется, что у новой администрации США все еще нет никакого понимания, что делать дальше. Они собирают информацию, слушают. Решения явно будут приниматься потом", — считает Мирошников.

При этом он подчеркнул, что деньги для поддержки армии в 2025 году у Украины есть.

"Терять человеческие и ресурсные возможности временно оккупированных территорий, доступ к Азовскому морю и фиксировать все – это преступление против государства. Поэтому мое мнение остается неизменным – в 2025 году никакого "окончания войны" не будет. Скорее всего, и в 2026 тоже", — отметил Мирошников.

По его словам, чтобы получить хорошую позицию на переговорах, требуется минимум выход на границы до полномасштабного вторжения освобождения любой части временно оккупированных территорий до 24.02.2022.

"Во всех остальных случаях – это капитуляция", – подытожил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что войну в Украине хотят заморозить по корейскому сценарию и ввести миротворцев.



