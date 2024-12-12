Возвращение этих территорий сделает Украину сильной на переговорах: детали

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Ткачик Олеся
Очень возможно, что кремлевский диктатор Владимир Путин не пойдет на переговоры, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, диктатор сам сделал все для того, чтобы "исключить" переговоры из повестки дня, заявив о минимальных целях РФ посредством контроля над четырьмя украинскими областями и Крымом.
Переговоры Украины и РФ
Кроме того, эксперт считает нереалистичным сценарий заморозки войны по линии боевого столкновения.
По его словам, Украина уже проходила и режим прекращения огня и заморозки войны во время так называемых Минских договоренностей и убедилась, что все это просто не действует.
При этом он подчеркнул, что деньги для поддержки армии в 2025 году у Украины есть.
По его словам, чтобы получить хорошую позицию на переговорах, требуется минимум выход на границы до полномасштабного вторжения освобождения любой части временно оккупированных территорий до 24.02.2022.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что войну в Украине хотят заморозить по корейскому сценарию и ввести миротворцев.
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