Возросла угроза: армия РФ продвинулась к Покровску

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Марьян Ощановский
Российская армия после неудач в феврале-марте 2025 года пытается обойти Покровск с юга на запад, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников
По словам спикера, также есть попытка со стороны оккупантов атаковать с Покровского направления на Новопавловский.
Он подчеркнул, что Покровск хорошо защищен. В целом, по его словам, в Покровском направлении уничтожаются большие объемы живой силы и техники противника.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский ожидает, что США усилят санкции против РФ за отказ от прекращения огня. Владимир Зеленский надеется, что ужесточение санкций США против России состоится в ближайшее время. "Я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил украинский президент.
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