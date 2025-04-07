Возросла угроза: армия РФ продвинулась к Покровску

Российская армия после неудач в феврале-марте 2025 года пытается обойти Покровск с юга на запад, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"Если разделять Покровское направление на несколько из-за того, что оно очень большое и очень интенсивное, то россияне пытаются обойти город с юга на запад. Это то, что раньше было главным направлением их усилий. И это то, где они потерпели основную неудачу как раз в конце февраля — начале марта", — рассказал Виктор Трегубов.

По словам спикера, также есть попытка со стороны оккупантов атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

"Эти направления стоят встык. Фактически для россиян одни и те же части, которые могут участвовать – и туда, и туда выдвигаться, и там, и там интенсифицировать боевые действия", – сказал спикер "Хортицы".

Он подчеркнул, что Покровск хорошо защищен. В целом, по его словам, в Покровском направлении уничтожаются большие объемы живой силы и техники противника.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский ожидает, что США усилят санкции против РФ за отказ от прекращения огня. Владимир Зеленский надеется, что ужесточение санкций США против России состоится в ближайшее время. "Я знаю – по крайней мере, у нас есть такая информация – что Америка близка к соответствующим мерам. Посмотрим, будет ли это. Это не пророчество, это просто информация, которая есть. Насколько она соответствует реалиям – мы просто с вами увидим в ближайшее время", – отметил украинский президент.