Возраст для военной службы хотят сократить: что предлагают нардепы

Украинских военных может ожидать важное изменение: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Инициативу аргументируют состоянием здоровья старших военнослужащих, необходимостью ротации и демобилизации.

Гончаренко предлагает снизить предельный возраст службы в ВСУ

Автор законопроекта, нардеп Алексей Гончаренко, отметил, что большинство мужчин в возрасте 55-60 лет уже не в состоянии выполнять боевые задания из-за ухудшенного состояния здоровья. В частности, многие признаются "ограниченно пригодными". Желающие продлить службу после 55 лет будут иметь такую возможность, но уже на добровольных началах.

Также эту инициативу поддерживают украинцы: петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов. Это важный шаг для обеспечения эффективности войск, ротации военных и сохранения их здоровья. Буду настаивать на скорейшем рассмотрении законопроекта”, — отметил Гончаренко.

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