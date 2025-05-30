Возьмут Сумы и попрут на Киев: стало известно, чего добиваются россияне

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Ткачик Олеся
Кремль из двух сценариев тактики на Сумском направлении выбрал второй, более жесткий, об этом заявил военный Кирилл Сазонов. При этом он напомнил, что о скоплении сил противника на этом участке еще несколько дней назад предупреждали наши пограничники. Так по словам представителя ДПСУ Андрея Демченко, там было достаточно сил для серьезной атаки с территории Курской области
Сумская область
Как говорит Сазонов, речь идет действительно об элитных мобильных штурмовых подразделениях 76-й десантно-штурмовой дивизии, 106-й воздушно-десантной дивизии и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Плюс 155-ая и 40-ая отдельные бригады морской пехоты.
По его словам, со скрипом, с большими потерями, но противник продвинулся за несколько дней на нескольких участках на этом направлении. При этом он добавляет, что продвижения нельзя назвать серьезными.
По его словам, главное на сегодня – четко понимать два момента. Первый: если противник вынужден держать тут элиту и постоянно заменять выбывших подкреплениями – их не будет под Константиновкой и Покровском. И это, по его мнению, уже плюс.
Второй: это не война за посадку или маленькое село. Это война на истощение живой силы и техники. Нет цели любой ценой удержать поселок. Есть смысл нанести максимальный ущерб противнику во время штурмов и вовремя отойти, сохранив своих.
По его словам, если противник возьмет Юнакивку, то обстрелы Сум станут еще интенсивнее, такой рельеф и расстояние.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине перестали говорить о победе.
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