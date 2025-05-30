Возьмут Сумы и попрут на Киев: стало известно, чего добиваются россияне

Кремль из двух сценариев тактики на Сумском направлении выбрал второй, более жесткий, об этом заявил военный Кирилл Сазонов. При этом он напомнил, что о скоплении сил противника на этом участке еще несколько дней назад предупреждали наши пограничники. Так по словам представителя ДПСУ Андрея Демченко, там было достаточно сил для серьезной атаки с территории Курской области

Сумская область

Как говорит Сазонов, речь идет действительно об элитных мобильных штурмовых подразделениях 76-й десантно-штурмовой дивизии, 106-й воздушно-десантной дивизии и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Плюс 155-ая и 40-ая отдельные бригады морской пехоты.

"Их сильно проредили и не раз в боях за Курскую область, конечно. Тем не менее, на мой взгляд, это лучшее, что есть сейчас у Кремля. Эти высокомобильные подразделения усилены мотострелками разных "организмов". По неподтвержденной информации, группировку не просто усилили тем, что смогли наскребти по сусакам в тылу, но и перебросили кое-что с Константиновского направления", — говорит военный.

По его словам, со скрипом, с большими потерями, но противник продвинулся за несколько дней на нескольких участках на этом направлении. При этом он добавляет, что продвижения нельзя назвать серьезными.

"Там от 500 метров до 1,3 км. Тем не менее. Наши жестко отбивают штурмы, местами контратакуют. Дронов очень много с обоих сторон и логистику российскую и нашу пилоты просто разбирают в ноль", — добавил Сазонов.

По его словам, главное на сегодня – четко понимать два момента. Первый: если противник вынужден держать тут элиту и постоянно заменять выбывших подкреплениями – их не будет под Константиновкой и Покровском. И это, по его мнению, уже плюс.

Второй: это не война за посадку или маленькое село. Это война на истощение живой силы и техники. Нет цели любой ценой удержать поселок. Есть смысл нанести максимальный ущерб противнику во время штурмов и вовремя отойти, сохранив своих.

"Что касается разгона страшных анонсов типа "Завтра возьмут Сумы и попроут на Киев". Желание такое у них есть. Но мы до сих пор не давали. И не дадим. По моей оценке, в настоящий момент реальной угрозы штурмов Сум нет. Как и Харькова. Но бои в Сумской будут жесткие", — говорит Сазонов.

По его словам, если противник возьмет Юнакивку, то обстрелы Сум станут еще интенсивнее, такой рельеф и расстояние.

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