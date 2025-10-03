logo

Война с Россией Возможностей воевать все меньше: стало известно о большом провале плана Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможностей воевать все меньше: стало известно о большом провале плана Путина в Украине

Россия вынуждена сбывать нефть по сниженным ценам, что существенно сокращает ее бюджетную прибыль и ограничивает финансирование дальнейших военных действий.

3 октября 2025, 07:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия все больше испытывает последствия атак на нефтеперерабатывающие заводы и западные санкции. Эти факторы значительно ослабляют способность Кремля продолжать вооруженную агрессию против Украины. Как отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, около 38% российской нефтепереработки выведены из строя, что вместе с вынужденным экспортом нефти с большим дисконтом ведет к серьезным потерям бюджета.

Возможностей воевать все меньше: стало известно о большом провале плана Путина в Украине

Фото: из открытых источников

"Любой дисконт означает меньше денег в российском бюджете. Если в бюджете меньше денег, то и меньше возможностей вести агрессивную войну", — подчеркнул Леонов.

Атаки на НПЗ создали топливный кризис внутри страны. По словам Леонова, перед российским руководством стоит дилемма: направлять остатки горючего на фронт или оставить его для экономики.

"Когда горючего в России становится меньше, у Путина возникает вопрос: направить его на войну или в экономику. Если он выбирает войну, то за время это бьет по самой экономике", — пояснил эксперт.

В прошлом году Украина смогла разрушить около 15% мощностей российской нефтепереработки, что повлияло на урожаи, логистику и экспорт горючего. В этом году ситуация еще хуже: Москва временно приостановила экспорт переработанных нефтепродуктов, а дефицит топлива ощущается даже в аграрном секторе.

В связи с нехваткой хранилищ для нефти, Россия вынуждена либо экспортировать ее по сниженным ценам, либо консервировать месторождения, нуждающиеся в западных технологиях для восстановления.

"Если Украине ЕС помогает, финансируя наш бюджет и экономику, которая не идет на войну, то России помогают только тогда, когда ей продают. И продают часто в три дорого. Зря России никто ничего давать не будет", – подчеркнул Леонов.

Таким образом даже активная торговля с Китаем или Индией не спасает ситуацию — дисконтированная нефть снижает доходы, а внешняя помощь России происходит исключительно на платной основе, что не позволяет компенсировать потери от санкций.

Как уже писали "Комментарии", президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны стартовать до конца этого года. Эта позиция она высказала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.



Источник: https://youtu.be/uy-oSzXqOqI
