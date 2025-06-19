Возможно ли завершение войны путем переговоров: о чем говорят новые заявления Путина

Российский диктатор Владимир Путин пообщался с представителями иностранных информационных агентств. Раздалось многое, в том числе и в разрезе Украины. Что следует выделить из заявлений диктатора? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин не видит с кем разговаривать в Украине

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан сразу заметил, что хотел бы построить свой ответ на несколько тезисов. Первое: Путин убежден, что Украина – это президентско-парламентская республика, в которой президент назначает всех, в том числе премьера и министров.

"Во-вторых, он считает, что, по истечении 5-ти летнего срока пребывания в должности, президент Украины стал нелегитимным. Следовательно, и все органы государственной власти в Украине тоже стали нелегитимными, от министров до губернаторов. И безразлично статью 108 Конституции Украины и статью 10 закона о правовом режиме военного положения. Он так решил, и все, точка. Некий "Конституционный суд Украины" в лице одного путина", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан отметил, что дальше больше. Оказывается, диктатор готов встречаться с Владимиром Зеленским и говорить с ним об условиях прекращения войны. Однако есть две проблемы. Проблема первая. Это должна быть заключительная встреча, зафиксирующая договоренности. Не царское это дело, он дал это четко понять, согласовывать какие-то детали на его уровне.

"Проблема вторая и ключевая. Согласованные договоренности должен подписать кто-то легитимный, а в Украине, по мнению Путина, легитимной власти нет a priori, есть нелегитимный режим Зеленского. Если длинное и сбивчивое объяснение – ответ путина на вопрос, готов ли он встречаться с Зеленским перевести на простой человеческий язык, то есть вот что. Никакого дипломатического урегулирования – завершение войны, развязанной россией против Украины, не может быть в принципе, пока Россию возглавляет Владимир Путин", – констатировал эксперт.

По его словам, далее выводы каждый сделает сам, держа в уме методы, которыми останавливают Иран, борясь за жизнь и свободу, израильтяне.

Путин радуется, какой он "хитрый" и "изобретателен"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что особенностью публичных выступлений российского диктатора Владимира Путина является то, что они на 100 процентов состоят из лжи. В основном – сознательного извращения фактов, к которому прибавляется небольшой процент произведений больного воображения старика, изолированного от мира в течение десятилетий деда.

"Это сознательная политика, потому что старый КГБист считает, что таким образом "дезинформирует" врагов, хитро всеми манипулирует, заставляет верить во что-то, а потому "контролирует". Он действительно считает, что если назвать "военным заводом" разрушенный по его приказу киевский дом, то это сразу поведет всех по запрограммированному им "следу", все будут обмануты, а он — радоваться, какой он "хитрый" и "изобретателен". Но поскольку он у себя в бункере не имеет ни малейшего воображения, как реально функционирует современное информационное пространство, то за пределами своей страны шовинистических дебилов он выглядит обычным старым долбойобом. Кем, собственно, он и есть", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине отреагировали на слова Путина о "готовности" к миру.



