Возможно ли расформировать ТЦК: что об этом думают в армии

Расформировать территориальные центры комплектования во время войны невозможно. Соответствующая идея – не больше, чем обычный популизм, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВРУ предложили расформировать ТЦК. Фото из открытых источников

"Идея расформировать ТЦК и ввести какую-то новую гражданскую структуру – это просто пустой популизм, недостойный обсуждения", — подчеркнул Максим Жорин.

Он считает, что сейчас не целесообразно создавать новую структуру вместо ТЦК.

"Вместо того чтобы решить проблему, хотят создать новую проблему в виде новой структуры, с неизвестно каким статусом и принципами работы. Непонятно, каким образом и на каких основаниях такая структура будет мобилизовывать людей", — отметил военный.

По словам офицера ВСУ, проблема не в структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности.

"Боритесь с коррупцией, а не придумывайте новые учреждения, которые, уверен, будут такими же коррумпированными и абсолютно неэффективными", – обратился офицер ВСУ к парламентариям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики все ближе к тому, чтобы захватить Кураховский укрепрайон в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, несмотря на все усилия на Кураховском направлении, командирам не удается стабилизировать ситуацию. "Проблемы те же: тотальное преимущество противника в живой силе, технике и средствах поражения, дефицит защитников подразделениях, просчеты в оценке основных направлений удара противника", — констатировал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики 11 ноября существенно продвинулись недалеко от населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "На левом фланге от Гуляйполя у противника было продвижение за сегодняшний день. Враг смог продвинуться на несколько километров", — рассказал военный "Алекс". Таким образом, отметил офицер ВСУ, российские оккупанты уменьшили расстояние до Днепропетровской области с 11 км до 9 км.