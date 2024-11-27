Возможно ли наступление РФ на Запорожье: как Курская операция поломала планы Путина

Российские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении. Именно поэтому участились опасения о большом наступлении РФ на юге. Возможно ли наступление РФ на Запорожье? Как планы Путина сломала Курская операция? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Цифры изменились

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Radio NV" согласился с тем, что российские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении.

"Изменились цифры. Еще неделю назад я оперировал цифрой в 90 тысяч по количественному составу российской группировки "Днепр", действующей на юге Запорожской области. Вчера ГУР сообщил, что российских военных там около 130 тысяч. Этого недостаточно для того, чтобы атаковать Запорожье. Ведь для этого врагу нужно не менее 300 тысяч войск", – отметил Селезнев.

В то же время эксперт добавил, что россияне способны нанести серьезные проблемы тактического уровня для Сил обороны Украины, если они примут решение использовать все 130 тысяч своих военнослужащих.

"У меня есть оговорки. Ведь этой группировкой руководит генерал-полковник Михаил Теплинский. Он, кажется, самый сознательный у них генерал. И ключевая – враг имеет сейчас постоянную и бесперебойную логистику для этой группировки. После того, как мы оставили контроль над Угледаром, наша артиллерия не достает до станции Волновахи – железнодорожного узла, который является ключевым в сети обеспечение российской армии на юге Запорожской и Донецкой областей. У нас есть вызов, поскольку чем дальше, тем больше угроза будет расти", – сообщил Селезнев.

Мы использовали элемент внезапности

Генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телемарафона отметил, что Курская операция, несмотря на скептические оценки ряда экспертов, имеет свои плюсы, ведь в Курской области уже уничтожено более 20 тысяч российских окупантов, что равно составу 5 бригад. По словам эксперта, эти силы противника могли бы пойти на то же самое Запорожье. А так выходит, что планы Кремля удалось сломать.

Эксперт говорит, что нужно рассматривать ситуацию на Курщине в динамике. В частности, стратегическая операция была начата, когда там не было большой концентрации российских войск — дислоцировались срочники, представители Росгвардии и ФСБ, не являющиеся боевыми подразделениями.

"Мы использовали элемент внезапности, секретности и, разумеется, подготовили мощные боевые части с передовой техникой. Поэтому движение по контролю этой буферной зоны за 1380 километров было эффективно и, соответственно, враг не мог сразу сконцентрировать значительные силы для отпора. Сейчас там сгенерировано до 55 тысяч человек, а мы за этот период уничтожили около 22 тысяч – это огромные потери врага. В бригадном формате — это тактически до 5 развернутых бригад", — рассказал специалист.

Аналитик говорит, что в Курщине украинские воины проводят нестандартные действия, что очень волнует врага. В частности, ВСУ неожиданное наносят противнику удары с флангов, с тылов, уничтожают вражеские штабы, технику и т.д.

"Буквально вчера, позавчера наши спецназовцы провели операции по уничтожению большого количества врага… Это не стратегические операции по наступлению, но это истощающая врага война, оттягивающая его силы и средства", — отметил Маломуж.

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