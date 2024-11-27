Возможно ли наступление РФ на Запорожье: как Курская операция поломала планы Путина

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении. Именно поэтому участились опасения о большом наступлении РФ на юге. Возможно ли наступление РФ на Запорожье? Как планы Путина сломала Курская операция? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Radio NV" согласился с тем, что российские оккупанты нарастили количество своих войск на Запорожском направлении.
В то же время эксперт добавил, что россияне способны нанести серьезные проблемы тактического уровня для Сил обороны Украины, если они примут решение использовать все 130 тысяч своих военнослужащих.
Генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телемарафона отметил, что Курская операция, несмотря на скептические оценки ряда экспертов, имеет свои плюсы, ведь в Курской области уже уничтожено более 20 тысяч российских окупантов, что равно составу 5 бригад. По словам эксперта, эти силы противника могли бы пойти на то же самое Запорожье. А так выходит, что планы Кремля удалось сломать.
Эксперт говорит, что нужно рассматривать ситуацию на Курщине в динамике. В частности, стратегическая операция была начата, когда там не было большой концентрации российских войск — дислоцировались срочники, представители Росгвардии и ФСБ, не являющиеся боевыми подразделениями.
Аналитик говорит, что в Курщине украинские воины проводят нестандартные действия, что очень волнует врага. В частности, ВСУ неожиданное наносят противнику удары с флангов, с тылов, уничтожают вражеские штабы, технику и т.д.
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