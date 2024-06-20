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Возможна ли демобилизация: что говорят в ВСУ

Подразделения ВСУ до сих пор страдают от дефицита кадров

сегодня, 21:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Пока в рядах украинской армии есть недостаток личного состава, о демобилизации не может идти речь, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Возможна ли демобилизация: что говорят в ВСУ

В Украине заговорили о демобилизации. Фото из открытых источников

"Мое личное мнение – нет пока ни одного решения по вопросу демобилизации. Реального решения, а не просто поговорить, даже если есть хорошие показатели по набору в армию. Не надо обманывать людей и создавать пустые надежды для военных и их семей. Лучше говорить правду, что при любых показателях набора демобилизация пока невозможна", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам военнослужащего, в первую очередь необходимо говорить о решении проблемных вопросов с нехваткой личного состава, а затем об адекватной ротации и возможности отдыха и восстановления для бригад, выходящих из наиболее активных участков фронта.

"Сейчас "отдых" выглядит как перекидывание на более спокойные участки фронта", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5224
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