Возможен ли перелом в войне через 6-9 месяцев: в ВСУ назвали два категорических условия

Следующие полгода-девять месяцев могут стать решающими в войне, если Украине удастся удержать нынешнюю динамику на фронте. Такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, комментируя прогноз командующего корпусом Андрея Белецкого по поводу истощения российской армии.

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По словам Жорина, оценка Белецкого обоснована и опирается на два главных фактора, которые уже проявляются на передовой.

Первый фактор – полная остановка продвижения российских подразделений. "Первое – это продвижение противника. Сегодня в рамках 3-го армейского корпуса оно полностью остановилось. На участках, где еще полгода назад россияне продвигались на 70 километров в месяц, сейчас либо вообще не двигаются, либо даже постепенно теряют позиции на тактическом уровне", – объяснил Жорин. Он уточнил, что третий армейский корпус фактически заблокировал врага в рамках активной полосы фронта. "Есть еще отдельные места, где противник может двигаться, но они незначительны", — добавил офицер.

Второй фактор – технологическое преимущество и постоянный рост потерь врага. Жорин подчеркнул, что даже при отсутствии активных штурмов российские подразделения продолжают нести значительные потери благодаря новейшим украинским системам и методам ведения боя.

"Эти два элемента – полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь – позволяют прогнозировать критический перелом в войне. Если мы удержим такую динамику и инициативу, то через 6–9 месяцев можно будет говорить о переломе в нашу пользу", — отметил он.

Достичь этого, по мнению Жорина, возможно путем:

1. внедрение технологического подхода во всех звеньях боевого управления;

2. Масштабирование успешных практик командования и взаимодействия подразделений, уже доказавших эффективность на передовой.

Благодаря таким шагам у Украины есть шанс укрепить позиции, сократить потери и перевести инициативу на свою сторону в ближайшие месяцы.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с представителями бывшего президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Информацию о переговорах сначала опубликовал журналист Axios Барак Равид, а в Офисе Президента ее подтвердили "Общественному".