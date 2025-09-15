logo

Воздушный террор Путина продолжится: страны НАТО сообщили о циничном замысле Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Воздушный террор Путина продолжится: страны НАТО сообщили о циничном замысле Кремля

Кремль планирует использовать трибуну Генассамблеи ООН для проведения дипломатической и информационной кампании по продвижению своего варианта "мирного урегулирования".

15 сентября 2025, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во второй половине сентября российская пропагандистская машина продолжит активную информационную кампанию против международных инициатив, направленных на обеспечение безопасности Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в своем официальном Telegram-канале.

Воздушный террор Путина продолжится: страны НАТО сообщили о циничном замысле Кремля

Фото: из открытых источников

Как прогнозируют специалисты Центра, Кремль не будет сбавлять обороты и будет пытаться навязать мнение о якобы "необоснованности" и "фиктивности" западных обязательств по гарантиям безопасности для Украины. Ожидается, что информационная атака будет направлена на подрыв доверия коалиции желающих — международного объединения стран, поддерживающих Украину.

Особое внимание пропагандисты сосредоточят на дискредитации нового, 19-го пакета санкций Европейского Союза против РФ. Российские медиа-ресурсы будут активно продвигать нарративы о том, что санкционная политика наносит больше вреда ЕС, чем России, апеллируя к якобы экономической нестабильности и социальному недовольству в европейских странах. Параллельно могут быть активизированы попытки внести раскол между США и Европейским Союзом.

Кроме того, Центр ожидает манипуляций на тему безопасности в Европе — в частности, использование российских военных учений "Запад-2025" в качестве инструмента давления и запугивания. Вероятны также новые нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими дронами, которые будут использовать Кремль для создания напряжения внутри ЕС.

Россия планирует задействовать трибуну Генеральной Ассамблеи ООН для дипломатического давления и проведения масштабной медиакампании. Кремль будет продвигать собственное видение "мирного урегулирования", при этом спекулируя по теме "неоколониализма Запада", чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Как уже писали "Комментарии", 13 сентября пилоты двух истребителей F-16, патрулировавших воздушное пространство Румынии, получили разрешение на уничтожение российского беспилотного летательного аппарата, нарушившего границу страны. Однако, в конце концов, они отказались от применения оружия, оценив потенциальные риски, которые могли возникнуть в случае атаки.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15613
