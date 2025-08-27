Воздушные удары по России станут обыденностью: США решились на невиданный шаг в Украине

В рамках нового оборонного пакета, одобренного США, Украине передадут 3350 ракет ERAM. Первые партии этого вооружения могут поступить в ближайшее время. Американские чиновники отмечают, что ракеты адаптированы к нуждам ВСУ и могут применяться даже из советских истребителей, которые до сих пор находятся на вооружении.

Фото: из открытых источников

Основные характеристики ERAM

Ракета ERAM является высокоточным дальнобойным средством поражения, способным поражать широкий спектр целей.

· аэродинамические цели: самолеты, крылатые ракеты, беспилотники;

· наземные объекты на большом расстоянии;

· морские цели в акватории Черного моря.

· Технические характеристики ERAM впечатляют:

· максимальная дальность – до 450 км;

· высокая точность – до 10 метров;

· совместимость с самолетами F-16, Mirage и советскими истребителями.

Чем ERAM лучше GLSDB

До этого Украина получала от США высокоточные боеприпасы GLSDB, имеющие дальность до 150 км. По сравнению с ними, ERAM позволяют поражать цели почти втрое и с более высокой точностью. Благодаря этому украинские силы смогут бить по важным целям в тылу противника, в частности, в оккупированном Крыму или на базах в глубокой зоне России.

Аналитики считают ERAM ключевым компонентом будущих воздушных сделок Украины. Их применение способно существенно изменить баланс сил на фронте.

