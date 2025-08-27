logo

Воздушные удары по России станут обыденностью: США решились на невиданный шаг в Украине
Воздушные удары по России станут обыденностью: США решились на невиданный шаг в Украине

Администрация США дала согласие на передачу Украине более 3 тысяч ракет ERAM, способных поражать воздушные цели, ракеты и морские объекты.

27 августа 2025, 10:20
Автор:
Клименко Елена

В рамках нового оборонного пакета, одобренного США, Украине передадут 3350 ракет ERAM. Первые партии этого вооружения могут поступить в ближайшее время. Американские чиновники отмечают, что ракеты адаптированы к нуждам ВСУ и могут применяться даже из советских истребителей, которые до сих пор находятся на вооружении.

Воздушные удары по России станут обыденностью: США решились на невиданный шаг в Украине

Основные характеристики ERAM

Ракета ERAM является высокоточным дальнобойным средством поражения, способным поражать широкий спектр целей.

·          аэродинамические цели: самолеты, крылатые ракеты, беспилотники;

·          наземные объекты на большом расстоянии;

·          морские цели в акватории Черного моря.

·          Технические характеристики ERAM впечатляют:

·          максимальная дальность – до 450 км;

·          высокая точность – до 10 метров;

·          совместимость с самолетами F-16, Mirage и советскими истребителями.

Чем ERAM лучше GLSDB

До этого Украина получала от США высокоточные боеприпасы GLSDB, имеющие дальность до 150 км. По сравнению с ними, ERAM позволяют поражать цели почти втрое и с более высокой точностью. Благодаря этому украинские силы смогут бить по важным целям в тылу противника, в частности, в оккупированном Крыму или на базах в глубокой зоне России.

Аналитики считают ERAM ключевым компонентом будущих воздушных сделок Украины. Их применение способно существенно изменить баланс сил на фронте.

Как уже писали "Комментарии", Белорусский правитель Александр Лукашенко начал переговоры с представителями США по поводу возможного освобождения политических заключенных. или упразднение международных санкций против белорусского режима.



