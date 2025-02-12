"Воздушные силы в который раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского": Безуглая о сокращении ПВО

В среду 12 февраля вражеские войска совершили воздушную атаку на Киев. По данным Воздушных сил ВС Украины, враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской обл. и один из Крыма. В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:30 подтверждено сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БПЛА типа Shahed.

Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая показала последствия ночной атаки и прокомментировала якобы сбитие всех целей.

“Когда Воздушные силы в который раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", – написала нардепка в своем Telegram-канале.









Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", неоднократно критиковала как нынешних руководителей в ВСУ, так и уже бывших. Да, она набросилась на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка рассказала, что считает циничным.

"Верхом цинизма является публиковать в каком-то поздравлении с Днем рождения своему бывшему начальнику Генерального штаба Шапталы фото, где они стоят на коленях во время похорон Да Винчи", — отметила Безуглая.

Нардепка подчеркнула, что они сделали все, чтобы Да Винчи и такие, как он, погибли и не передали свой опыт. “Фарисеи. И это тогда, когда в стране было полно людей и надежд, когда можно было изменить в армии ВСЕ”, — подчеркнула народная депутат. Также она перечислила ошибки бывшего командования ВСУ.