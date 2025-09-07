Воздушные силы Украины озвучили тревожные подробности удара РФ 7 сентября

Ночью 7 сентября Украина подверглась массированной атаке России, которая применила 810 дронов и 13 ракет, в том числе баллистических. Об особенностях удара сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Юрий Игнат отметил, что около половины проникших на территорию Украины беспилотников были ударного типа "Шахед". Остальные беспилотники были дронами-имитаторами "Гербера", которые обычно используются для разведки.

"Около половины БПЛА, которые сегодня залетели на территорию нашего государства, это именно "Шахеды" ударного типа. Остальные — дроны-имитаторы", — сказал Игнат.

Таким образом, Россия атаковала фактически 400 дронами "Шахед" Украину, что является одним из самых высоких показателей.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил отметил, что, несмотря на меньшую опасность от дронов-имитаторов, однако они все равно представляют значительную угрозу. Россияне могут использовать имитаторы "Гербера" как средства разведки. Кроме того, они способны нести взрывчатку до 5 кг.

В ночь на 7 сентября противовоздушная оборона Украины обезвредила 751 цель из 823, в том числе 747 дронов и 4 крылатых ракеты "Искандер-К". Несмотря на это, атаки нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В результате удара по Киеву погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Также пострадали здание Кабмина и другие объекты столицы. В Кременчуге под удар попал Крюковский мост через Днепр, движение которым было ограничено. В Одессе в результате обстрела были повреждены жилые дома, пострадали три человека.

