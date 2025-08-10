logo

Война с Россией "Воздушное перемирие" может стать роковым для Украины: в чем опасность
НОВОСТИ

"Воздушное перемирие" может стать роковым для Украины: в чем опасность

"Воздушное перемирие" вместо сохранения жизней может стать ловушкой для Украины, в которой еще больше украинцев погибнут.

10 августа 2025, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Идея "воздушного перемирия" между Украиной и Россией, якобы рассматриваемая в Москве, звучит, на первый взгляд, как шаг к снижению интенсивности войны. Однако такой сценарий может не только не принести мир, но и создать серьезную угрозу для Украины, считает майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Воздушное перемирие" может стать роковым для Украины: в чем опасность

Что стоит за "воздушным перемирием" России. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, российское руководство якобы изучает возможность временного прекращения военных действий в воздухе, чтобы избежать жестких вторичных санкций и тарифов со стороны США. Однако, по мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, такая инициатива не имеет ничего общего с реальной возможностью окончить войну в Украине.

"Нам нельзя на это согласиться, потому что это значит, что для россиян сейчас очень важна логистическая составляющая войны, все подвозить, и они видят, что мы можем это очень неплохо разрушать. И потому пошли разговоры: "А давайте сделаем воздушное перемирие"", — считает Гетьман.

По его словам, это очередная "ловушка Кремля", которая может иметь роковые последствия для Украины. В качестве примера ветеран войны отмечает, что Украина уже имела дело с подобными договоренностями во время АТО. Формально объявленные перемирия неоднократно нарушались российской стороной, что приводило к новым жертвам и потерям на фронте.

"Но останавливаться на несколько недель, чтобы россияне накопили большее количество ракет и большее количество дронов и подвезли все, что нужно на линию фронта, мы не имеем права… это ловушка, не надо в нее попадать", – предупредил Гетьман.

По его словам, это "воздушное перемирие" создаст дополнительную угрозу как военным на фронте, так и мирным жителям в тылу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России появилась новая крылатая ракета. Она впервые была использована против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский назвал планы Владимира Путина, какие украинские территории хочет получить Москва.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
