"Воздушное перемирие" может стать роковым для Украины: в чем опасность

Идея "воздушного перемирия" между Украиной и Россией, якобы рассматриваемая в Москве, звучит, на первый взгляд, как шаг к снижению интенсивности войны. Однако такой сценарий может не только не принести мир, но и создать серьезную угрозу для Украины, считает майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Что стоит за "воздушным перемирием" России. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, российское руководство якобы изучает возможность временного прекращения военных действий в воздухе, чтобы избежать жестких вторичных санкций и тарифов со стороны США. Однако, по мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, такая инициатива не имеет ничего общего с реальной возможностью окончить войну в Украине.

"Нам нельзя на это согласиться, потому что это значит, что для россиян сейчас очень важна логистическая составляющая войны, все подвозить, и они видят, что мы можем это очень неплохо разрушать. И потому пошли разговоры: "А давайте сделаем воздушное перемирие"", — считает Гетьман.

По его словам, это очередная "ловушка Кремля", которая может иметь роковые последствия для Украины. В качестве примера ветеран войны отмечает, что Украина уже имела дело с подобными договоренностями во время АТО. Формально объявленные перемирия неоднократно нарушались российской стороной, что приводило к новым жертвам и потерям на фронте.

"Но останавливаться на несколько недель, чтобы россияне накопили большее количество ракет и большее количество дронов и подвезли все, что нужно на линию фронта, мы не имеем права… это ловушка, не надо в нее попадать", – предупредил Гетьман.

По его словам, это "воздушное перемирие" создаст дополнительную угрозу как военным на фронте, так и мирным жителям в тылу.

