Воздушная тревога: РФ подняли в небо носители баллистических ракет "Кинжал"

По всем территориям Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет носителя баллистических ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



МиГ-31К. Фото из открытых источников

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!, – говорится в сообщении.

Где объявили воздушную тревогу

При угрозе баллистики воздушная тревога объявляется по всей территории Украины.

Если взлетает российский МиГ-31К, то в Украине обязательно объявляют воздушную тревогу. Дело в том, что самолет может нести на себе ракету Х-47 "Кинжал". Она представляет угрозу всем регионам страны. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Ракета Кинжал может долететь до Одессы с 4,5 минуты.

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

