logo

BTC/USD

65627.42

ETH/USD

2610.80

LTC/USD

67.00

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Воздушная тревога: РФ подняли в небо носители баллистических ракет "Кинжал"
commentss НОВОСТИ Все новости

Воздушная тревога: РФ подняли в небо носители баллистических ракет "Кинжал"

Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины

сегодня, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

По всем территориям Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет носителя баллистических ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога: РФ подняли в небо носители баллистических ракет "Кинжал"

МиГ-31К. Фото из открытых источников

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!, – говорится в сообщении.

Где объявили воздушную тревогу

При угрозе баллистики воздушная тревога объявляется по всей территории Украины.

Если взлетает российский МиГ-31К, то в Украине обязательно объявляют воздушную тревогу. Дело в том, что самолет может нести на себе ракету Х-47 "Кинжал". Она представляет угрозу всем регионам страны. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Ракета Кинжал может долететь до Одессы с 4,5 минуты.

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/kpszsu/21298
Теги:

Новости

Все новости