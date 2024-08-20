Войска выводят из Донецкой области: россияне заходят через пустые фортификации

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Ткачик Олеся
В Донецкой области выводят украинские подразделения, они покидают целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации, заявила нардеп Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая
Нардеп подчеркнула, что в таких обстоятельствах оккупация Покровска — дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни.
По ее словам, она находится в шоке. Нардеп говорит, что главком Александр Сырский выводит войну на некий новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки уходят на потерю или получение целых регионов, но какова цена и какие перспективы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении идут тяжелые бои в районе Воздвиженки, Михайловки и Новогродовки. Недавно здесь была полная жесть – 50 штурмов в сутки, говорят военные. Так вот, за вчера – 63. По состоянию на утро три боевых столкновения продолжаются. Да, противник продвигается ежедневно. Причины очевидны – на приоритетное направление оно бросает все резервы. Личный состав подвозят непрерывно, технику опрокидывают откуда могут, говорят военные. Они признают, что оккупанты уже близко к Покровску, его уже могут достать ствольной артой, но не рискуют подтягивать ее близко к линии фронта.
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