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Войска выводят из Донецкой области: россияне заходят через пустые фортификации

Оккупация Покровская является делом ближайшего будущего, а Торецка – ближайших дней

сегодня, 18:23
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Ткачик Олеся

В Донецкой области выводят украинские подразделения, они покидают целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации, заявила нардеп Марьяна Безуглая.

Войска выводят из Донецкой области: россияне заходят через пустые фортификации

Марьяна Безуглая

Нардеп подчеркнула, что в таких обстоятельствах оккупация Покровска — дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни.

"Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину — театр боевых действий одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину. Но за Покровском — прямой путь на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше — Днепр. За Торецком – Краматорская агломерация, а дальше – Харьковская область… Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано", — заявила Безуглая.

По ее словам, она находится в шоке. Нардеп говорит, что главком Александр Сырский выводит войну на некий новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки уходят на потерю или получение целых регионов, но какова цена и какие перспективы.

"Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал". Сюрпризы не завершились. Маневры украинского Жукова продолжаются", – заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении идут тяжелые бои в районе Воздвиженки, Михайловки и Новогродовки. Недавно здесь была полная жесть – 50 штурмов в сутки, говорят военные. Так вот, за вчера – 63. По состоянию на утро три боевых столкновения продолжаются. Да, противник продвигается ежедневно. Причины очевидны – на приоритетное направление оно бросает все резервы. Личный состав подвозят непрерывно, технику опрокидывают откуда могут, говорят военные. Они признают, что оккупанты уже близко к Покровску, его уже могут достать ствольной артой, но не рискуют подтягивать ее близко к линии фронта.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0H7hoTTLvKNjvAzcw4ZeTZNeWRjosZaBftmsU9KRE34dYzQBRjunVaJk2jm5ZVMPil
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