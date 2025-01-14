«Войска России нанесли удар по натовской радиолокационной станции на Сумщине»: что известно

Оккупанты продолжают оправдывать все свои удары по мирному населению, а также скрывать свои ошибки на фронте. Так случилось и в этот раз, когда оккупанты поразили зенитный комплекс из Северной Кореи, однако выдали этот удар за уничтожение радиолокационной станции НАТО на Сумщине. Соответствующее видео распространяют Z-каналы в Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

ЗРК КНДР

Отмечается, что на самом деле на видео – зенитный комплекс из КНДР. Его россияне и подбили. Произошло это в Курской области, пишет ресурс "Можем объяснить" со ссылкой на аналитиков проекта Status-6.

Об этой модели корейского ЗРК практически ничего неизвестно, но аналитическая команда предполагает, что это аналог советского ЗРК малой дальности "Тор", который производился с 80-х годов прошлого века.

Поражение комплекса российским БПЛА указывает на плохую координацию между подразделениями с РФ и северокорейскими солдатами из-за языкового барьера, – добавляют аналитики Conflict Intelligence Team.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного (Японского) моря во вторник, заявили военные Южной Кореи, в провокации, организованной за несколько дней до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал запуск около 9:30 утра (по корейскому времени) из района Гангье в северной провинции Джаганг, и они пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море. Число выпущенных ракет не уточняется. Запуск во вторник стал второй провокацией непокорного режима в этом году после того, как 6 января он запустил, как он утверждал, гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности. Учитывая дальность полета баллистических ракет малой дальности, они обычно рассматриваются как целевые для Южной Кореи.