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Войска РФ запустили ударные дроны: где существует угроза обстрела

Об угрозе обстрела ударными дронами предупредили жителей четырех областей

19 ноября 2024, 17:46
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Кречмаровская Наталия

Оккупационные войска снова запустили ударные дроны — воздушную тревогу объявили в некоторых областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВС Украины.

Войска РФ запустили ударные дроны: где существует угроза обстрела

Иллюстративное фото

По данным воздушных сил, ударные БПЛА начали фиксировать в воздушном пространстве Украины ориентировочно с 16:00.

По состоянию на 17.35 воздушную тревогу объявили в четырех областях: Черниговской, Черкасской, Полтавской и Киевской (без г. Киев).

Предупреждают, что вражеский БПЛА на севере Полтавщины двигается в западном направлении, в Черкасскую. Также фиксировали движение вражеского дрона на востоке Полтавщины, в южном направлении, на Днепропетровщину.

Войска РФ запустили ударные дроны: где существует угроза обстрела - фото 2


Тем временем мониторинговые паблики предупреждают, что 3 "шахеда", фиксируют в Полтавской области, "шахед" заходит в Киевскую область из Черкасской области. Из Черниговской области ударный дрон летит в направлении Переяслава Киевской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кафиры обстреливают Харьков не только ракетами и КАБами, но и новыми дронами "Молния-1". Эти БПЛА не фиксирует систему ПВО. Об этом рассказал начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов

По словам Синегубова, дрон не оставляет теплового следа, что делает его "невидимым" для системы ПВО. "Сложность в том, что дрон обеспечивается электротягой. То есть нет там двигателя (внутреннего сгорания – ред.), чтобы была тепловая сигнатура, чтобы наши Воздушные Силы его идентифицировали и, конечно, поражали. Сейчас работаем над этим, работаем с нашими военными. , чтобы решить и этот вопрос в том числе", — отметил Синегубов.



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Источник: https://t.me/kpszsu
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