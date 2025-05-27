Войска РФ вошли на Сумщину: генерал спрогнозировал риск для региона

Ситуация в Сумской области остается сложной и динамичной. Вражеские силы периодически заходят в пограничные населенные пункты, однако удержаться там надолго не могут — украинская оборона активно противодействует созданию вражеских плацдармов, заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

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Он подчеркнул, что рано говорить о потере контроля над территорией или о начале масштабного наступления со стороны России.

По его словам, Генштаб не подтверждает стабильное пребывание российских сил в Сумской области. Известно лишь о временном присутствии противника в селах Веселовка, Журавка, Новенькое и Басовка, где они частично смогли удержаться.

Украинские войска провели серию эффективных огневых ударов, вынудив врага отступить. Однако вооруженные столкновения в регионе продолжаются, поскольку враг предпринимает попытки возвращения.

Аналитики Deep State фиксируют постоянное присутствие противника, однако сопровождается системным украинским огневым давлением.

Активные удары украинских сил производятся как артиллерией, так и беспилотниками. Приоритет – уничтожение вражеских групп на квадроциклах, мотоциклах и их подкреплениях. Значительная часть врага уже понесла потери или отступила. Следующие 48 часов станут критическими для дальнейшего развития боевых действий. Если русские войска не получат новых резервов, они не смогут продолжить наступательные действия. Тем временем ВСУ готовят контрнаступательные удары.

Николай Маломуж подчеркивает, что ситуация остается переменной, а занятые врагом территории не имеют большого тактического или стратегического значения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.