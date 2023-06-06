Войска РФ уводят часть Черноморского флота из Крыма: в США рассказали, в чем причина

Командование Черноморского флота РФ пытается уберечь корабли от атак и частично перебрасывает их из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские корабли. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, российские войска перебрасывают логистические центры Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск Краснодарского края. Оккупанты перемещают логистические центры из-за массовых проблем с логистикой и обеспечением боеприпасами в оккупированном Крыму.

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Российские десантные корабли продолжают маневрировать в Черном море и заходить в Севастополь, но вектор их базирования, похоже, смещается в сторону Новороссийска. Недавние удары по российским районам сосредоточения, логистическим узлам и транспортным объектам на юге Украины также вызвали повышенное беспокойство по поводу безопасности Черноморского флота, и этот факт, скорее всего, отражает перемещение кораблей в Краснодарский край.

Также среди ключевых выводов ISW: российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского контрнаступления. Украинские войска провели ограниченные успешные наступления севернее и юго-западнее Бахмута. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силы готовы защищать РФ от рейдов в Белгородской области, вероятно, частично для того, чтобы не допустить участия его сил в боевых действиях в Украине. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает попытки усугубить раскол между "вагнеровцами" и Министерством обороны РФ. Оккупанты провели безуспешные боевые разведывательные операции к северо-востоку от Харькова и продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово – Кременная. Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка — Донецк. Украинские силы продолжали наземные атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей, и добились дальнейших ограниченных тактических успехов. Украинские силы продолжают наносить удары по тыловым российским позициям на юге Украины. Утверждается, что Иран подписал контракты с Россией на поставку боеприпасов на сумму около 1,74 млн долларов.



