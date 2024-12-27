Войска РФ проваливают задачи от Путина: что точно не успеют до инаугурации Трампа

Российские войска не смогут достичь административных границ Донецкой и Луганской областей до 20 января 2025 года, заявил в эфире "Эспрессо" военный обозреватель Василий Пехньо.

Владимир Путин

По его словам, для российских захватчиков было бы логично попытаться захватить Часов Яр, Торецк, Великую Новоселку и Курахово, чтобы сосредоточить усилия на Покровске и до инаугурации Дональда Трампа в январе захватить этот город.

Впрочем, это абсолютно нереальный сценарий. В Часовом Яре в последние дни наши подразделения проводили успешные штурмовые действия против россиян. наблюдается южнее населенного пункта Ивановское до Клещиевки", — рассказал Пехньо.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на Торецком направлении и в Часовом Яре остается динамичной, но сломать оборону украинских войск в ближайшее время россиянам не удастся.

"В Торецке также были зафиксированы контрмеры наших войск. Хотя впоследствии были зафиксированы и продвижение оккупантов. То есть действительно очень динамичная ситуация в пределах этих двух населенных пунктов. Однако говорить, что россиянам удастся сломить сопротивление Сил обороны на этих направлениях очень сомнительно. Что касается южного фланга от Покровска — Курахового и Большой Новоселки — да, действительно, до 20 января вероятность захвата этих населенных пунктов россиянами очень велика", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой город Путин приказал захватить до Нового года. Российское командование поставило задачу до конца года захватить Курахово, заблокировать стратегически важную трассу, соединяющую город с Запорожским направлением, и используется для снабжения оружием и техникой украинским войскам.



