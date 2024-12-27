Войска РФ проваливают задачи от Путина: что точно не успеют до инаугурации Трампа

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Ткачик Олеся
Российские войска не смогут достичь административных границ Донецкой и Луганской областей до 20 января 2025 года, заявил в эфире "Эспрессо" военный обозреватель Василий Пехньо.
Владимир Путин
По его словам, для российских захватчиков было бы логично попытаться захватить Часов Яр, Торецк, Великую Новоселку и Курахово, чтобы сосредоточить усилия на Покровске и до инаугурации Дональда Трампа в январе захватить этот город.
Эксперт подчеркнул, что ситуация на Торецком направлении и в Часовом Яре остается динамичной, но сломать оборону украинских войск в ближайшее время россиянам не удастся.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой город Путин приказал захватить до Нового года. Российское командование поставило задачу до конца года захватить Курахово, заблокировать стратегически важную трассу, соединяющую город с Запорожским направлением, и используется для снабжения оружием и техникой украинским войскам.
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