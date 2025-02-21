Войска РФ приближаются к новому региону: как это повлияет на ход переговоров

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Лиля Воробьева
США ведут переговоры с Россией, однако оккупационные войска не останавливаются и приближаются к Днепропетровской области – одному из крупнейших промышленных регионов Украины.
Наступление РФ на Днепропетровскую область (фото из открытых источников)
Об этом сообщает The New York Times.
По информации журналистов, ландшафт приграничной зоны уже изменился:
В то же время военные аналитики отмечают, что в последние недели наступление россиян замедлилось. Как объясняет военный эксперт из Вены Франц Гади, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и эффективного использования Украиной беспилотников.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне продолжают продвигаться на Харьковщине. Российские войска 18 февраля продолжали наземные наступления на харьковском направлении, но не продвинулись. 17 и 18 февраля оккупанты вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Харьковская и Хортицкая группировки войск Украины сообщили 18 февраля, что украинские силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод возле Волчанска.18 февраля кафиры продолжали наступление в районе Купянска, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. 17 и 18 февраля русские войска наступали к северу от Купянска вдоль международной границы близ Тополов, к востоку от Купянска возле Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Глушевки и в направлении Новоосинового.
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