Войска РФ приближаются к новому региону: как это повлияет на ход переговоров

США ведут переговоры с Россией, однако оккупационные войска не останавливаются и приближаются к Днепропетровской области – одному из крупнейших промышленных регионов Украины.

Наступление РФ на Днепропетровскую область (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The New York Times.

"Российские войска находятся менее чем в трех милях от границы области, и в последние дни продолжают продвижение вперед. Если они перейдут из Донецкой области в Днепропетровскую, это нанесет серьезный удар по моральному духу Украины. Также это может ослабить позиции Киева на потенциальных территориальных переговорах", — отмечает издание.

По информации журналистов, ландшафт приграничной зоны уже изменился:

"Теперь вдоль дорог, по которым движутся колонны бронетехники, выстроились траншеи и противотанковые рвы. Местные жители также готовятся к возможным боевым действиям".

В то же время военные аналитики отмечают, что в последние недели наступление россиян замедлилось. Как объясняет военный эксперт из Вены Франц Гади, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и эффективного использования Украиной беспилотников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне продолжают продвигаться на Харьковщине. Российские войска 18 февраля продолжали наземные наступления на харьковском направлении, но не продвинулись. 17 и 18 февраля оккупанты вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Харьковская и Хортицкая группировки войск Украины сообщили 18 февраля, что украинские силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод возле Волчанска.

18 февраля кафиры продолжали наступление в районе Купянска, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. 17 и 18 февраля русские войска наступали к северу от Купянска вдоль международной границы близ Тополов, к востоку от Купянска возле Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Глушевки и в направлении Новоосинового.