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Войска НАТО могут быстро "выгнать россиян из Украины": почему не будут этого делать

В НАТО рассказали, почему не могут "выгнать россиян из Украины"

13 ноября 2024, 13:29
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Кречмаровская Наталия

Войска НАТО могли бы помочь Украине защитить территорию и отвергнуть россиян, однако не будет этой работы. Ситуацию прокомментировал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время Пражского оборонного саммита, состоявшегося 8-10 ноября, сообщает портал "Комментарии".

Войска НАТО могут быстро "выгнать россиян из Украины": почему не будут этого делать

Фото портал "Комментарии"

По его словам, войска Альянса уже отбросили бы россиян в Украине, если бы те не обладали ядерным оружием.

“Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", — сказал Бауэр и добавил, что в этом разница между войнами в Украине и Афганистане.

В то же время он подчеркнул, что не считает невозможным участие войск НАТО в войне против России, но в таком случае НАТО рискует как альянс. Так что, по его словам, такой шаг — это "политический вопрос", а не военный.

“Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, поэтому почему мы не дали это оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем – когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия – тогда это гораздо сложнее”, – объясняет он.

Также, по его словам, Украину нельзя сравнивать с Афганистаном, ведь она имеет для НАТО "стратегическую важность". Именно поэтому Бауэр считает, что это не в интересах США позволить российскому лидеру Владимиру Путину выйти из войны в Украине победителем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал об отношениях России и США и объяснил, почему нужно налаживать отношения между странами.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rYjDc7m83Go&t=2s

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