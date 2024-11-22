Войска КНДР уже замечены в Украине: что известно

Военные Северной Кореи уже отмечены в Украине. КНДРовцы действуют на Харьковском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак с позывным "Шериф".

Военные КНДР. Фото из открытых источников

По его словам, северокорейцы разделяются на подразделения и производят небольшое накопление на передней линии.

"Видимо уже будут пробовать проводить штурмовые действия, ждут соответствующей погоды", — добавил Кишак.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Ким Чен Ын заговорил о "самой разрушительной термоядерной войне": что известно

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын обвинил США в нагнетании напряженности и провокациях. Он отметил, что Корейский остров никогда не сталкивался с таким риском ядерной войны, как сейчас. Об этом сообщает Reuters.

"Никогда ранее противоборствующие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой конфронтацией, которая может перерасти в наиболее разрушительную термоядерную войну", – говорится в заявлении.

Центральное агентство новостей Кореи сообщило, что глава Ким Чен Ын выступил со вступительной речью на церемонии открытия выставки вооруженной техники, которая состоялась вчера в Пхеньяне. Глава Ким сказал, что он уже зашел настолько далеко, насколько это возможно, в переговорах с Соединенными Штатами, и что в конце концов он убедился не в желании сверхдержав сосуществовать, а в позиции полной силы и неизменной враждебной политике по отношению к Северной Корее.

Это касается того факта, что два саммита Северной Кореи и США, проведенные во время первой администрации Трампа, завершились безрезультатно, и, похоже, подвели риск предположений, что диалог Северной Кореи и США может возобновиться после переизбрания Трампа.

15 числа глава Ким впервые с момента избрания Трампа прислал критику в адрес Соединенных Штатов и подчеркнул усиление ядерных сил и полную подготовку к войне. В этот раз он также заявил, что Соединенные Штаты расширяют свой ядерный военный альянс, чтобы оказывать давление на Северную Корею, и что они четко отдают себе отчет в том, что сильнейшая оборонная сила является единственной гарантией мира.