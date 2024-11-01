Войска КНДР на войне в Украине могут иметь больше потерь, чем армия РФ

Командир Центра разведки министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что северокорейские солдаты неподготовленны к условиям ведения войны в Украине, поэтому будут иметь более высокие потери в своих подразделениях, чем российские войска.

Северокорейские военные. Фото: CNTAC

Антс Кивисельг на брифинге Министерства обороны Эстонии прокомментировал привлечение войск КНДР на войну в Украине. По его словам, в Курскую область прибыло 3000 военнослужащих из 11-го армейского корпуса вооруженных сил КНДР, в том числе 200 солдат спецназа Северной Кореи.

"Эти военнослужащие, вероятно, прибыли на территорию Российской Федерации в начале октября, где прошли предварительную подготовку в Восточном военном округе, которая длилась от двух до четырех недель, после чего началась их переброска на украинский фронт", — сказал Кивисельг.

По его словам, всего Северная Корея отправит в помощь России 10-12 тыс. своих военных, 500 офицеров и трех генералов. Ожидается, что войска КНДР будут прибывать на украинский фронт в несколько этапов.

Вместе с тем глава эстонской разведки указывает, что северокорейские военные преимущественно учатся вести боевые действия в горных районах, поэтому у них могут возникнуть проблемы на войне в Украине, в частности из-за климата и географии.

"Их подготовка не предполагает ведения боевых действий в таких районах. Подготовка, которую они проходят в России не отличается высоким уровнем. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, вероятно, даже большие, чем те, которые до сих пор несли войска РФ", — сказал полковник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предусмотрел судьбу войск КНДР на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что не только Северная Корея может отправить свои войска на войну в Украине. Еще есть три страны-союзники России, которые могут обеспечить Путина человеческим ресурсом.