Войска КНДР из Курской области отвели по желанию Кима: что происходит между диктаторами

Войска КНДР отведены от линии фронта в Курской области. При этом, как заявил политолог Игар Тышкевич, ВСУ воспользовались отводом "союзников Кремля" и позавчера восстановили свои позиции на юго-восток от Суджи.

Войска КНДР

Но, говорит эксперт, основное не это, а вопросы почему и куда отвели северо-корейских солдат. Тем более что были различные версии — начиная от колоссальных потерь и конфликта между Путиным и Ким Чен Ыном, заканчивая версией о "военной хитрости".

Как говорит Тышкевич, в реальности потери в контингенте КНДР есть.

"Они существенны, но не катастрофичны. А отвод действительно проходит по пожеланию Кима. Ведь тот отправлял солдат не "освобождать Курскую область" а получать опыт современной войны. Поэтому те, кто погиб — не интересны. Раненые — интересны как носители негативного опыта. Выжившие — позитивного. И они, вероятнее всего, вскоре будут обучать солдат и офицеров у себя на Родине", — говорит Тышкевич.

По его словам, в пользу такой версии можно упомянуть факт быстрой смены тактики применения корейских солдат. Они учились и экспериментировали, а это, среди прочего, означает, что вскоре будет новый контингент.

"Такая ситуация выгодна Путину, поскольку он экономит своих солдат. А так же шантажирует США и КНР масштабированием войны, в том числе нарушением перемирия на Корейском полуострове. Перспектива явно неприятна как в Вашингтоне, так и в Пекине. И это уже поле для работы украинских дипломатов", — говорит Тышкевич.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин поручил освободить Курскую область до 9 мая. В этом россиянам должен помочь новый контингент из КНДР.



