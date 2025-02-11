Войска КНДР из Курской области отвели по желанию Кима: что происходит между диктаторами

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Ткачик Олеся
Войска КНДР отведены от линии фронта в Курской области. При этом, как заявил политолог Игар Тышкевич, ВСУ воспользовались отводом "союзников Кремля" и позавчера восстановили свои позиции на юго-восток от Суджи.
Войска КНДР
Но, говорит эксперт, основное не это, а вопросы почему и куда отвели северо-корейских солдат. Тем более что были различные версии — начиная от колоссальных потерь и конфликта между Путиным и Ким Чен Ыном, заканчивая версией о "военной хитрости".
Как говорит Тышкевич, в реальности потери в контингенте КНДР есть.
По его словам, в пользу такой версии можно упомянуть факт быстрой смены тактики применения корейских солдат. Они учились и экспериментировали, а это, среди прочего, означает, что вскоре будет новый контингент.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин поручил освободить Курскую область до 9 мая. В этом россиянам должен помочь новый контингент из КНДР.
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