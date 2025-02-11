logo

BTC/USD

95781.07

ETH/USD

2601.30

LTC/USD

117.27

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Войска КНДР из Курской области отвели по желанию Кима: что происходит между диктаторами
commentss НОВОСТИ Все новости

Войска КНДР из Курской области отвели по желанию Кима: что происходит между диктаторами

Ким Чен Ын отправлял свои войска не для того, чтобы они освобождали Курскую область

11 февраля 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Войска КНДР отведены от линии фронта в Курской области. При этом, как заявил политолог Игар Тышкевич, ВСУ воспользовались отводом "союзников Кремля" и позавчера восстановили свои позиции на юго-восток от Суджи.

Войска КНДР из Курской области отвели по желанию Кима: что происходит между диктаторами

Войска КНДР

Но, говорит эксперт, основное не это, а вопросы почему и куда отвели северо-корейских солдат. Тем более что были различные версии — начиная от колоссальных потерь и конфликта между Путиным и Ким Чен Ыном, заканчивая версией о "военной хитрости".

Как говорит Тышкевич, в реальности потери в контингенте КНДР есть.

"Они существенны, но не катастрофичны. А отвод действительно проходит по пожеланию Кима. Ведь тот отправлял солдат не "освобождать Курскую область" а получать опыт современной войны. Поэтому те, кто погиб — не интересны. Раненые — интересны как носители негативного опыта. Выжившие — позитивного. И они, вероятнее всего, вскоре будут обучать солдат и офицеров у себя на Родине", — говорит Тышкевич.

По его словам, в пользу такой версии можно упомянуть факт быстрой смены тактики применения корейских солдат. Они учились и экспериментировали, а это, среди прочего, означает, что вскоре будет новый контингент.

"Такая ситуация выгодна Путину, поскольку он экономит своих солдат. А так же шантажирует США и КНР масштабированием войны, в том числе нарушением перемирия на Корейском полуострове. Перспектива явно неприятна как в Вашингтоне, так и в Пекине. И это уже поле для работы украинских дипломатов", — говорит Тышкевич.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин поручил освободить Курскую область до 9 мая. В этом россиянам должен помочь новый контингент из КНДР.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Ihar.Tyshkevich/posts/pfbid0FPL4necHMw9vPsMCHsneGTDPmjVQq68DdAnZ5m4iUziT8gBgzvxwNZykVBfKPRQ3l
Теги:

Новости

Все новости