Северная Корея направила свои лучшие войска в помощь России в войне против Украины. Но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были выведены с линии фронта. Об этом говорится в статье The New York Times.

Войска КНДР

По словам официальных лиц Украины и США, северокорейские солдаты, присоединившиеся к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были выведены с линии фронта после того, как понесли большие потери.

Войска КНДР, направленные на подкрепление российских сил, пытающихся отразить украинское наступление внутри границ России, не были замечены на фронте около двух недель, сообщили официальные лица после того, как попросили остаться анонимными для обсуждения чувствительных военных и разведывательных вопросов.

Прибытие около 11 000 северокорейских военных в Россию в ноябре вызвало тревогу в Украине и среди ее союзников на Западе, опасавшихся, что их размещение сигнализирует о значительной эскалации почти трехлетней полномасштабной войны. Но всего за три месяца численность северокорейцев сократилась вдвое, по словам генерала Александра Сырского, главнокомандующего ВС Украины.

Украинские военные, воевавшие против северокорейцев, описывали их как ожесточенных воинов. Но дезорганизация в их рядах и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к потерям, сказал украинский чиновник. С момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были оставлены на произвол судьбы, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить, по словам украинских чиновников и войск на передовой.

Критики украинского военного руководства подвергли критике прошлогоднее наступление на Курскую область России как бесполезную трату ресурсов в то время, когда военные в Украине шатаются перед лицом длительной российской атаки. Но президент Украины Владимир Зеленский настаивал на содержании территории как можно дольше, как разменной монеты в будущих мирных переговорах.

"Чем дольше украинские войска удерживают Курск, тем более стыдно становится для диктатора России Владимира Путина. Хотя Путин пообещал выгнать украинские силы, он затруднялся отвлечь войска от основных российских операций на востоке Украины, частично для того, чтобы укрепить свою позицию на предстоящих переговорах. В эту стычку вмешался Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи и союзник Путина. По данным американских спецслужб, именно Ким предложил отправить войска на помощь россиянам в Курске, хотя Путин быстро принял эту идею", – говорится в статье.

Многие солдаты являются одними из лучших подготовленных сил специальных операций Северной Кореи, но россияне, похоже, использовали их в качестве пехотинцев, отправляя волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь, добавляют в The New York Times.