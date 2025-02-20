Войну в Украине действительно можно завершить к Пасхе, но есть условие

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия в Украине до Пасхи, то есть до 20 апреля. Как заявил в интервью "Главреду" политолог Тарас Загородний, в принципе это возможно, но при одном условии.
Война в Украине
При этом политолог обратил внимание на то, что агентство Bloomberg за последнее время запускает много странной информации. Вероятно, говорит эксперт, это происходит с помощью россиян.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сначала обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов. Дальше стали говорить о ста днях, а теперь – о 180 днях. Впрочем, он действительно якобы хочет, чтобы в Украине установили режим прекращения огня до 20 апреля или 9 мая. После этого, по его мнению, в Украине должны пройти президентские выборы и новый глава государства тогда подпишет мирное соглашение с Путиным.
По информации ряда западных медиа, Трамп хочет убрать от властей Зеленского, как неудобного для него президента, который, например, не захотел подписывать соглашение о редкоземельных металлах даже не читая его. После этого Трамп стал называть Зеленского диктатором, у которого рейтинг составляет всего 4%. На фоне таких заявлений, как отмечают политологи, поддержка президента еще больше выросла.
Новости