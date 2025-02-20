Войну в Украине действительно можно завершить к Пасхе, но есть условие

По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет остановить боевые действия в Украине до Пасхи, то есть до 20 апреля. Как заявил в интервью "Главреду" политолог Тарас Загородний, в принципе это возможно, но при одном условии.

Война в Украине

"Если бы сегодня Трамп отдал приказ об уничтожении Путина и, например, запустил бы ракету по нему, то можно было бы ожидать, что к Пасхе что-то решится. Других вариантов я не вижу", — подчеркнул эксперт.

При этом политолог обратил внимание на то, что агентство Bloomberg за последнее время запускает много странной информации. Вероятно, говорит эксперт, это происходит с помощью россиян.

"Россияне используют разные даты окончания войны для охлаждения украинцев, чтобы потом собраться и ударить по нам", — подчеркнул Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп сначала обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов. Дальше стали говорить о ста днях, а теперь – о 180 днях. Впрочем, он действительно якобы хочет, чтобы в Украине установили режим прекращения огня до 20 апреля или 9 мая. После этого, по его мнению, в Украине должны пройти президентские выборы и новый глава государства тогда подпишет мирное соглашение с Путиным.

По информации ряда западных медиа, Трамп хочет убрать от властей Зеленского, как неудобного для него президента, который, например, не захотел подписывать соглашение о редкоземельных металлах даже не читая его. После этого Трамп стал называть Зеленского диктатором, у которого рейтинг составляет всего 4%. На фоне таких заявлений, как отмечают политологи, поддержка президента еще больше выросла.



