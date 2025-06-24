Войну Путина точно можно остановить: названы два величайших страха России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов, призвал мировое сообщество к решительным действиям, чтобы заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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По его мнению, эффективный план действий должен быть основан на двух основных составляющих: жесткой международной изоляции РФ и устойчивой оборонной поддержке Украины.

Зеленский подчеркнул, что первоочередным шагом к завершению конфликта должно стать полное политическое и экономическое отстранение России от глобальных процессов. Речь идет не только о действующих ограничениях, но и о новых, более жестких санкционных мерах, включая давление на российскую нефтяную отрасль.

"Необходим 18-й пакет санкций и реальные ограничения на российскую нефть", – отметил президент.

Он подчеркнул, что любое экономическое партнерство, помогающее Кремлю продолжать финансирование войны, следует немедленно прекратить. В частности, он упомянул об инициативе установления ценового потолка на российскую нефть – не выше 30 долларов за баррель, что существенно ослабит финансовые ресурсы Москвы.

Также Зеленский призвал к запрету деятельности российского танкерного флота и отсоединению РФ от международной финансовой системы SWIFT.

Вторым важным элементом стратегии, по словам главы государства, является последовательная и долговременная военная помощь Украине. Он призвал западных партнеров проявить твердость, чтобы Россия не питала иллюзий относительно будущего.

"Москва должна понять: Украина не будет оставлена наедине, а Европа останется единой", – подчеркнул он.

Подытоживая, президент заявил, что только путем максимального давления на Кремль и надежной поддержки Киева можно не только остановить нынешнюю агрессию, но и сделать невозможными новые угрозы со стороны РФ для Европы и НАТО.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам пленарного заседания Форума оборонной промышленности в Нидерландах, подчеркнул, что Кремль не демонстрирует никакого стремления завершить войну против Украины.