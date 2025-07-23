Войну нужно "перенести на территорию РФ": Трампа призвали к радикальному решению

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с The Washington Post обратился к Дональду Трампу с призывом разрешить ВСУ наносить удары по целям на территории России. Он отметил необходимость в ракетах большой дальности и снятие ограничений на их использование против военной инфраструктуры РФ.

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По словам Сырского, Украине очень необходимы дополнительные системы ПВО, ракеты, а также американские ЗРК Patriot, дроны-перехватчики и легкая авиация для борьбы с беспилотниками. Поступление такого вооружения позволит более эффективно останавливать воздушные атаки России.

Отдельно он отметил, что ракеты средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, в случае отсутствия ограничений, дадут возможность наносить точечные удары по российским складам, заводам и логистике, обеспечивающим производство оружия, ракет и дронов.

Сырский также подчеркнул, что наличие такого оружия является мощным сдерживающим фактором и выразил надежду, что потенциальная позиция Трампа сделает получение этой помощи более реальной.

Главком ВСУ не стал уточнять, есть ли в Украине остатки дальнобойных ПТРК, но отметил, что украинское войско также критически нуждается в 155-мм артиллерийских снарядах и бронетехнике. Он подчеркнул, что солдаты на передовой мотивированы и готовы к наступлению, однако без должного технического обеспечения сделать это сложно.

Как уже писали "Комментарии", на Покровском направлении ситуация остается напряженной — российские войска усилили активность, меняя тактику в зависимости от времени суток. Днем оккупанты активно используют мотоциклы для быстрых маневров, а ночью переходят на пешую тактику, пытаясь прорвать украинскую оборону, сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".