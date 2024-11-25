Войну хотят завершить по американскому сценарию: что он предполагает

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Ткачик Олеся
Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны, об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Война в Украине
По его словам, происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны, то есть и на РФ и на Украину.
По его убеждению, Украина на все это будет отвечать зеркально – наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и военным объектам, которые являются законными целями для ВСУ.
Как подчеркнул Снегирев, украинская сторона, наконец, получила возможности давать адекватный ответ Российской Федерации, а это уменьшает возможные негативные сценарии.
При этом он подчеркнул, что по большому счету все идет к замораживанию войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, позиционирующий себя как опытного переговорщика, во время своего первого президентского срока пытался заключать соглашения с противниками США. В случае возвращения в Белый дом он планирует снова заняться завершением конфликтов — в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке.
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