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Войну хотят завершить по американскому сценарию: что он предполагает

Как считают эксперты, все идет к тому, чтобы заморозить войну в Украине

сегодня, 14:19
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Ткачик Олеся

Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны, об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Войну хотят завершить по американскому сценарию: что он предполагает

Война в Украине

По его словам, происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны, то есть и на РФ и на Украину.

"В ближайшие два месяца будут характеризоваться высокой интенсивностью боевых действий на линии боевого столкновения, то есть попытками Российской Федерации решить для себя стратегические задачи: выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также вытеснение подразделений ВСУ из Курской области. Также может увеличиться количество ракетных атак и атак с использованием БПЛА по украинской энергетической инфраструктуре", – отметил эксперт.

По его убеждению, Украина на все это будет отвечать зеркально – наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и военным объектам, которые являются законными целями для ВСУ.

Как подчеркнул Снегирев, украинская сторона, наконец, получила возможности давать адекватный ответ Российской Федерации, а это уменьшает возможные негативные сценарии.

"Условно говоря, если будет нанесен удар по Кременчугской ГЭС, под украинским ударом на территории РФ окажутся такие же гидротехнические сооружения", — отметил Снегирев.

При этом он подчеркнул, что по большому счету все идет к замораживанию войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дональд Трамп, позиционирующий себя как опытного переговорщика, во время своего первого президентского срока пытался заключать соглашения с противниками США. В случае возвращения в Белый дом он планирует снова заняться завершением конфликтов — в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке.




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Источник: https://glavred.net/interview/ukraina-udarit-atacms-po-zhirnym-celyam-na-territorii-rf-no-ne-po-krymskomu-mostu-snegirev-10617077.html?_gl=1*1mbbfvd*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczMjUzMzkxNy4xMDU0LjEuMTczMjUzMzk4Ni42MC4wLjA.*_ga_XPHWQ
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