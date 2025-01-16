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Война закончится капитуляцией: неутешительный прогноз от Безуглой на 2025 год

Безуглая сделала неутешительный прогноз для Украины на 2025 год: когда закончится война

сегодня, 16:43
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Кречмаровская Наталия

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая сделала прогноз на 2025 год. По ее мнению, война не закончится в этом году. Также, по словам нардепа, не будет выборов и перемирия — только капитуляция одной из сторон.

Война закончится капитуляцией: неутешительный прогноз от Безуглой на 2025 год

Фото портал "Комментарии"

“2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия. Война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон капитулирует. Хочу, чтобы через год открыла это сообщение и сказала: "Я была неправа". Но реальность нужно видеть широко открытыми глазами. Учите историю. Хочется кричать, но Вселенной все равно. Надо только бороться”, – написала она в своем Telegram-канале.


Война закончится капитуляцией: неутешительный прогноз от Безуглой на 2025 год - фото 2


Напомним, что многие украинские и западные политики надеются на завершение войны в 2025 году. Британия и Франция, как писал портал "Комментарии", рассматривает возможность отправки миротворческих войск для обеспечения мира в Украине.

По данным издания Telegraph, президент Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Сообщается, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что сэр Кир и господин Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.

“Официальные лица в Лондоне и Париже содержат в тайне подробности разговоров. Однако многочисленные авторитетные правительственные источники Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не полностью согласился", — пишет издание. The Telegraph приводит слова источника: "Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".



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Источник: https://t.me/marybezuhla/2707
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