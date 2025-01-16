Война закончится капитуляцией: неутешительный прогноз от Безуглой на 2025 год

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая сделала прогноз на 2025 год. По ее мнению, война не закончится в этом году. Также, по словам нардепа, не будет выборов и перемирия — только капитуляция одной из сторон.
Фото портал "Комментарии"
Напомним, что многие украинские и западные политики надеются на завершение войны в 2025 году. Британия и Франция, как писал портал "Комментарии", рассматривает возможность отправки миротворческих войск для обеспечения мира в Украине.
По данным издания Telegraph, президент Франции поддерживает эту идею и уже говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Сообщается, что пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицали, что сэр Кир и господин Макрон обсуждали эту возможность во время встречи в Чекерсе на прошлой неделе.
“Официальные лица в Лондоне и Париже содержат в тайне подробности разговоров. Однако многочисленные авторитетные правительственные источники Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не полностью согласился", — пишет издание. The Telegraph приводит слова источника: "Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".
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