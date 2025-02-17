Война в Украине: Зеленский заявил о сдвиге в важном вопросе для установления мира

Глава украинского государства Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что удалось сильно продвинуться в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины на тот случай, если будут прекращены боевые действия. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В частности, у президента спросили, есть ли какие-то детали после заявлений Великобритании и Швеции о готовности отправить в Украину войска.

"Я считаю, что мы очень сильно продвинулись в вопросе контингента. Я считаю, что есть страны, которые скептики, и они могут оставаться... Но я вижу, что вопрос контингента, в вопросе европейской армии в целом, может иметь такой первый шаг — то, что я сказал о Вооруженных силах Европы... Первый шаг — это когда есть украинская армия и есть Вооруженные силы Европы на территории Украины", – отметил президент.

Он добавил, что это первая платформа для будущего создания такой силы – Вооруженных сил Европы, такой армии, которая в небе, на воде, на суше, с дронами на искусственном интеллекте и т.д. — будет способна наносить ответ в случае наступления, неспровоцированной России.

Президент считает, что "сегодня есть живая площадка, не бумажные договоренности, не разговоры, кто в чем мешает, какой альянс какому — не разговоры, что в этом недальновидность".

"А конкретно, я говорю о конкретном примере — вот есть Украина, вот есть россияне — мы можем создать платформу сильных стран, только тех кто хочет. Это очень важно. Не тех, кого мы заставляем, а тех, кто хочет", — подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что Украина хочет гарантий безопасности не на бумаге, а на земле, на воде, в небе. Речь идет о ПВО, самолетах, кораблях.

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