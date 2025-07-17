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Slava Kot
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России понадобится 70 лет, чтобы захватить всю территорию Украины. Однако польский дипломат указывает, что это дорого обойдется российскому диктатору Владимиру Путину, который может закончить войну за 5 минут, если выведет войска из Украины.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции глав МИД Люблинского треугольника, в который входит Украина, Польша и Литва, заявил о том, что Украина не проигрывает в войне, а у россиян есть лишь частичные достижения, которые дорого стоят РФ.
Глава МИД Польши подчеркнул, что Украина приняла условия и готова к безусловному прекращению огня, в то время как Россия во главе с Путиным лишь имитирует свою готовность к мирным переговорам. Как отмечает Сикорский, война в Украине может закончиться очень быстро, если Путин примет соответствующий приказ.
Польский дипломат добавил, что для устранения первопричин необходимо осуществить "дерадикализацию" как российских властей, так и общества РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офис президента Андрей Ермак объяснил, как президент США Дональд Трамп может закончить войну до конца 2025 года.
Также "Комментарии" писали, что в России после угроз Трампа заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны, однако при одном условии.