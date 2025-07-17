Война в Украине закончится через 5 минут: в Польше удивили прогнозом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что России понадобится 70 лет, чтобы захватить всю территорию Украины. Однако польский дипломат указывает, что это дорого обойдется российскому диктатору Владимиру Путину, который может закончить войну за 5 минут, если выведет войска из Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции глав МИД Люблинского треугольника, в который входит Украина, Польша и Литва, заявил о том, что Украина не проигрывает в войне, а у россиян есть лишь частичные достижения, которые дорого стоят РФ.

"Украина не проиграет. Она победила на море, в воздухе "око за око", а на суше победы России пирровы: в зависимости от месяца — 100-300 солдат на 1 кв. км (восторженных территорий). В таком темпе России нужно будет 70 лет, чтобы захватить Украину", — прогнозирует Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что Украина приняла условия и готова к безусловному прекращению огня, в то время как Россия во главе с Путиным лишь имитирует свою готовность к мирным переговорам. Как отмечает Сикорский, война в Украине может закончиться очень быстро, если Путин примет соответствующий приказ.

"Эта война может завершиться через пять минут: когда Путин отдаст приказ российским войскам отступить... Я считаю, что длительный мир возможен при устранении первопричин войны, а ими являются фашистская идеология России и империализм", — пояснил Сикорский.

Польский дипломат добавил, что для устранения первопричин необходимо осуществить "дерадикализацию" как российских властей, так и общества РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офис президента Андрей Ермак объяснил, как президент США Дональд Трамп может закончить войну до конца 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что в России после угроз Трампа заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны, однако при одном условии.