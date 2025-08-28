Война в Украине станет адом: озвучен новый страшный план Путина

Украинский командир Егор Фирсов считает, что боевые действия в Украине вряд ли завершатся в 2025 году – с большой вероятностью война перейдет и в 2026-й. По его мнению, любая уступка врагу, даже в пределах одной области, лишь усугубит аппетиты агрессора и приведет к новым потерям территорий.

Фото: из открытых источников

В то же время Фирсов объяснил, что выводы о намерениях противника сделал не только по анализу боевой ситуации, но и по непосредственному опыту взаимодействия с врагом на фронте.

"Я чувствую, что война не закончится до конца 2025 года, к сожалению. Почему я так думаю и почему уверен? Скажу так: я тоже встречался с Путиным — конечно, коллективным, более разговорчивым. Это тот, с кем мы сталкиваемся на фронте", — отметил военный.

Фирсов подчеркнул, что перехват разговоров, наблюдение за опрокидыванием сил врага и разговоры с пленными демонстрируют истинные намерения России. И речь идет не только о Донбассе.

"Это не о Донецкой области. Если мы отдадим Донецку — за ней пойдет Днепропетровская, потом Полтавская, а дальше уже и Киев. Это история о полном уничтожении Украины", — подчеркнул командир.

Он также отметил, что публичным заявлениям Путина о "уступках" никто не доверяет, ведь настоящая стратегия РФ — тотальная оккупация.

По его мнению, в 2025 году Россия не свернет агрессию. Напротив, оккупанты могут активизироваться зимой.

"Путин захочет войти в зиму и давить, искать слабые места и захватить еще больше территорий", – резюмировал Фирсов.

Как уже писали "Комментарии", хотя некоторые аналитики считают, что летнее наступление российских войск в Украине потерпело поражение, генерал-лейтенант Игорь Романенко с этим не соглашается. В комментарии ТСН.ua военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ подчеркнул, что Россия не отказалась от своих стратегических целей.