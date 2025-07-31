logo

BTC/USD

118516

ETH/USD

3868.32

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: Путин ждет от Трампа только одного
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: Путин ждет от Трампа только одного

Аналитики CSIS считают, что Путин все еще надеется, что поддержка США прекратится и он сможет окончательно победить Киев

31 июля 2025, 07:04 comments1069
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим уверен, что Москве не нужно превосходить Украину и ее союзников в производстве оружия или победить украинскую армию, если ей удастся дождаться, когда интерес США к конфликту угаснет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Center for Strategic and International Studies.

Война в Украине: Путин ждет от Трампа только одного

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что пока российский диктатор Владимир Путин верит, что может достичь своих целей, просто переждав, когда Запад отступит, он вряд ли согласится на что-то меньшее, чем аннексия по крайней мере значительной части Украины силой.

В то же время, издание отметило, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить помощь Украине и ввести санкции против России, является знаковым шагом в направлении подрыва ставки Путина, но ему нужно довести дело до конца. Пока что Кремль не верит, что Трамп решится на конкретные шаги.

Отмечается, что в России есть определенные надежды, что она может победить Украину, если будет ждать того момента, когда поддержка США иссякнет. Такую идею, добавляет издание, стратеги называют "теорией победы".

Сначала Кремль проводил кампанию шока и страха, совмещенную с устранением политического руководства Украины. Это бы позволило пророссийским элементам в Украине взять власть при поддержке российских оккупационных сил. В таком случае, говорится в материале, Путину удалось бы захватить Киев в течение трех дней.

Однако, когда российское наступление на столицу Украины провалилось из-за сопротивления населения и единственной поддержки Запада, начали появляться признаки стратегического изменения Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин досрочно ответил на дедлайн Трампа: дочь Келлога эмоционально отреагировала на обстрел Киева.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.csis.org/analysis/road-kyiv-must-not-run-through-washington
Теги:

Новости

Все новости