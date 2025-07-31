Война в Украине: Путин ждет от Трампа только одного

Путинский режим уверен, что Москве не нужно превосходить Украину и ее союзников в производстве оружия или победить украинскую армию, если ей удастся дождаться, когда интерес США к конфликту угаснет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Center for Strategic and International Studies.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что пока российский диктатор Владимир Путин верит, что может достичь своих целей, просто переждав, когда Запад отступит, он вряд ли согласится на что-то меньшее, чем аннексия по крайней мере значительной части Украины силой.

В то же время, издание отметило, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить помощь Украине и ввести санкции против России, является знаковым шагом в направлении подрыва ставки Путина, но ему нужно довести дело до конца. Пока что Кремль не верит, что Трамп решится на конкретные шаги.

Отмечается, что в России есть определенные надежды, что она может победить Украину, если будет ждать того момента, когда поддержка США иссякнет. Такую идею, добавляет издание, стратеги называют "теорией победы".

Сначала Кремль проводил кампанию шока и страха, совмещенную с устранением политического руководства Украины. Это бы позволило пророссийским элементам в Украине взять власть при поддержке российских оккупационных сил. В таком случае, говорится в материале, Путину удалось бы захватить Киев в течение трех дней.

Однако, когда российское наступление на столицу Украины провалилось из-за сопротивления населения и единственной поддержки Запада, начали появляться признаки стратегического изменения Кремля.

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