Война в Украине продолжается: назван единственный способ уничтожить потенциал Путина

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что российский лидер Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины в ближайшее время, а единственный способ приблизить ее завершение — это ослабление и целенаправленное "ударное" ослабление военного потенциала России. Об этом он заявил в обращении к дипломатическому корпусу, передает ERR.

Фото: из открытых источников

Стубб отметил, что Россия планирует активные боевые действия по меньшей мере до конца года и стремится продвинуться как можно дальше к зиме. Однако он считает, что продолжительность войны во многом зависит от внутренней ситуации в РФ, в том числе экономической.

"Россия больше не способна долго поддерживать свою военную машину в надлежащем состоянии. Сложно сказать, когда именно это закончится, но одно ясно – ее надо бить", – подчеркнул финский президент.

Он также отметил, что повлиять на решение Путина могут не столько западные столицы, сколько политическое руководство Китая и Индии.

"Я скажу прямо: те, кто способны заставить Путина сесть за стол переговоров, находятся скорее на востоке и юге. В первую очередь, это глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди", — отметил Стубб.

Отдельно он упомянул и о президенте США Дональде Трампе. По словам Стубба, он неоднократно пытался донести до американского лидера мнение, что попытки вести переговоры с Путиным бесполезны.

"Я постоянно пытаюсь объяснить Трампу, что это типичная тактика Кремля — затягивать процесс, делая вид, будто хочет мира. Россия использует эти обещания, чтобы выиграть время", — заявил президент.

