logo

BTC/USD

110694

ETH/USD

4585.05

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине продолжается: назван единственный способ уничтожить потенциал Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине продолжается: назван единственный способ уничтожить потенциал Путина

Президент Финляндии отметил, что пытается донести до Трампа бесполезность попыток усадить Путина за стол переговоров, ведь Россия использует такие обещания только для затягивания времени.

27 августа 2025, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

  Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что российский лидер Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины в ближайшее время, а единственный способ приблизить ее завершение — это ослабление и целенаправленное "ударное" ослабление военного потенциала России. Об этом он заявил в обращении к дипломатическому корпусу, передает ERR.

Война в Украине продолжается: назван единственный способ уничтожить потенциал Путина

Фото: из открытых источников

Стубб отметил, что Россия планирует активные боевые действия по меньшей мере до конца года и стремится продвинуться как можно дальше к зиме. Однако он считает, что продолжительность войны во многом зависит от внутренней ситуации в РФ, в том числе экономической.

"Россия больше не способна долго поддерживать свою военную машину в надлежащем состоянии. Сложно сказать, когда именно это закончится, но одно ясно – ее надо бить", – подчеркнул финский президент.

Он также отметил, что повлиять на решение Путина могут не столько западные столицы, сколько политическое руководство Китая и Индии.

"Я скажу прямо: те, кто способны заставить Путина сесть за стол переговоров, находятся скорее на востоке и юге. В первую очередь, это глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди", — отметил Стубб.

Отдельно он упомянул и о президенте США Дональде Трампе. По словам Стубба, он неоднократно пытался донести до американского лидера мнение, что попытки вести переговоры с Путиным бесполезны.

"Я постоянно пытаюсь объяснить Трампу, что это типичная тактика Кремля — затягивать процесс, делая вид, будто хочет мира. Россия использует эти обещания, чтобы выиграть время", — заявил президент.

Как уже писали "Комментарии", в городе Ростов-на-Дону в результате атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, что привело к эвакуации 15 жителей. Об этом сообщил и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости