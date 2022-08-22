Война в Украине: почему украинцы обвиняют во вторжении руководство Украины, США, членов НАТО

Абсолютное большинство (86%) украинцев в войне в Украине обвиняют руководство России и ее граждан. Но около 20% считают, что виноваты и наши власти, а 18% и 16% респондентов также обвиняют членов НАТО и руководство США. Таковы данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова. "Комментарии" пытались выяснить о чем свидетельствуют приведенные данные. Почему часть респондентов обвиняют во вторжении руководство Украины, США, членов НАТО? Есть ли основания? Что повлияло на такие выводы?

Война в Украине (фото из открытых источников)

Результаты опроса свидетельствуют о том, что украинцы четко определены

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, результаты свежих социсследований свидетельствуют, прежде всего, о том, что большинство украинских граждан в причинно-следственном аспекте ответственности за военную агрессию против Украины четко определены.

"Меня как политического обозревателя это приятно поражает, – отмечает он. – Конечно, тех респондентов, которые ответственность за войну и ее последствия переводят на коллективный Запад, НАТО и военно-политическое руководство Украины, игнорировать не стоит. Для власти это определенный сигнал, что коммуникация с гражданами в контексте аргументации и объяснения своих действий и стратегии деоккупации должна строиться более системно и грамотно. Важно доносить именно это, а не то, что украинские власти хорошо научились играть в своеобразный "пинг-понг" политической ответственностью и обвинением оппонентов (как это на постоянной основе делают российские власти и их пропагандисты в информационном поле)".

Кроме того, эксперт считает, что для украинских властей данные показатели общественного мнения могут быть карт-бланшем для наращивания динамики не только на поле боя, но и в тылу.

"Но для последнего важно, чтобы осуществление внутренних и институциональных реформ проводилось через призму принципа "все для фронта". Важно активировать усилия по осуждению военной агрессии и террористической деятельности на территории Украины в международных судебных инстанциях и расширению антироссийской политической, экономической, технологической и даже культурной коалиции, – отмечает Дмитрий Гаврилюк. – Убежден, что демифилогизации российских политических и военных нарративов в украинском информационном пространстве должно быть больше внимания уделено, как со стороны государственной власти в Украине, так и в экспертной среде. Это важно делать и ретранслировать шире и через лидеров общественного мнения для большего охвата разных аудиторий".

В то же время, резюмирует эксперт, если попытаться "вангировать", то в среднесрочной перспективе, в случае увеличения интенсивности обстрелов российскими войсками мирных украинских городов и их населения, количество обвиняющих украинские власти может увеличиваться — из-за отсутствия у граждан навыков фильтрации необъективной информации, доступности различных источников информации, а также эмоционального восприятия политического процесса и настоящего в целом.

Ряд опрошенных высказался в стиле "виновны все"



Эксперт Украинского института политики Никита Трачук отмечает, что знаком с этим опросом. И считает вполне естественным, что подавляющее большинство респондентов считают, что в войне виноват именно агрессор – напавший.

"Несомненно, что российское руководство, российское государство при поддержке значительной части граждан РФ начало крупномасштабную агрессию против Украины. И львиная доля вины именно на них, – отмечает эксперт. – При этом ряд опрошенных высказался в стиле "виновны все". Думаю, это можно объяснить следующим образом. С 2015 года у нас действовали так называемые "Минские соглашения", заключенные при посредничестве Франции и Германии. При этом ни мы, ни наши оппоненты не торопились выполнять их. По сути, их не выполнял никто. Каждый по своим причинам. Похоже, эти договоренности заключались в тех целях, чтобы их не выполнять. И это не мое личное мнение, подобным образом высказывались многие топ-спикеры Украины. Отмечалось, что эти соглашения были нужны нам только как передышка – и выполнять их никогда не входило в наши планы".

Но, по сути, это был единственный мирный план, дипломатический выход из конфликта, который был на официальном уровне, отмечает Никита Трачук. Да, это были плохие, невыгодные нам сделки. Но других не было.

"И по логике, если мирные соглашения не срабатывают, мы получаем войну. Мне кажется, именно с этим связано то, что часть общества обвиняет в том, что происходит с 24 февраля, в частности, украинские власти и наших международных партнеров. Наверное, и они, и мы – украинское экспертное сообщество – должны были сделать больше, чтобы не допустить широкомасштабную войну в центре Европы в XXI веке. Требовалось искать все возможные пути, чтобы модернизировать "Минские соглашения", заключить некоторые другие, склонить Москву к компромиссам, уговорить Киев пойти на какие-то уступки. Но этого, к сожалению, не произошло, – констатирует эксперт. – В то же время подчеркиваю, это не оправдание, объяснение, мотивация для варварской российской агрессии. И вполне возможно, что бы мы ни делали, мы бы не смогли повлиять на решение, уже созревшее в путинской голове, об открытом вторжении в Украину. Несмотря на трагические последствия, в частности, для самого государства-агрессора".

Напомним, что "Комментарии" информировали о переговорах между Украиной и РФ : кому из сторон они нужны больше.

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