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Война в Украине: почему результатом Курской операции воспользоваться так и не удалось

Военный эксперт Олег Стариков считает, что было упущено драгоценное время в ходе операции ВСУ в Курской области

сегодня, 13:12
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Кравцев Сергей

Курская операция, которая началась в начале августа 2024 года, была спланирована и проведена на высоком уровне, однако ее результатом воспользоваться не удалось. Так как было потеряно время, а время на войне – это такой же субъект, как армия, вооружение, союзники и морально-боевой дух личного состава. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

Война в Украине: почему результатом Курской операции воспользоваться так и не удалось

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

При этом эксперт отметил, что ВСУ удалось и удаётся удерживать фронт и вести позиционные бои, не давая противнику без боёв и потерь продвигаться вперёд. Морально-боевой дух личного состава высокий, обеспечение войск боевой, военной техникой, помощь стратегических партнёров достаточна, чтобы не проиграть в войне и вести боевые действия. 

Олег Стариков подчеркивает, закон диалектики Гегеля о переходе количества в качество показывает, что командование Вооруженных сил РФ превосходит командование ВСУ в стратегии, проигрывая в тактике и креативности. Однако во время войны в длительный период стратегия всегда побеждает тактику.

Стоит отметить, что в недавнем интервью на телемарафоне заявил, что как раз операция в Курской области РФ является "козырем" для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга.

Президент назвал "Курск" очень сильным козырем во всех переговорах.  

"Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло", – отметил глава украинского государства. 

По его словам, страны Глобального Юга были под влиянием того, что украинские силы дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".




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