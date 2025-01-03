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Кравцев Сергей
Курская операция, которая началась в начале августа 2024 года, была спланирована и проведена на высоком уровне, однако ее результатом воспользоваться не удалось. Так как было потеряно время, а время на войне – это такой же субъект, как армия, вооружение, союзники и морально-боевой дух личного состава. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
При этом эксперт отметил, что ВСУ удалось и удаётся удерживать фронт и вести позиционные бои, не давая противнику без боёв и потерь продвигаться вперёд. Морально-боевой дух личного состава высокий, обеспечение войск боевой, военной техникой, помощь стратегических партнёров достаточна, чтобы не проиграть в войне и вести боевые действия.
Олег Стариков подчеркивает, закон диалектики Гегеля о переходе количества в качество показывает, что командование Вооруженных сил РФ превосходит командование ВСУ в стратегии, проигрывая в тактике и креативности. Однако во время войны в длительный период стратегия всегда побеждает тактику.
Стоит отметить, что в недавнем интервью на телемарафоне заявил, что как раз операция в Курской области РФ является "козырем" для всех переговоров и имела важное значение для стран Глобального Юга.
Президент назвал "Курск" очень сильным козырем во всех переговорах.
По его словам, страны Глобального Юга были под влиянием того, что украинские силы дают отпор на территории РФ и держат ситуацию, а российские войска "увеличивают контингент и ничего сделать не могут".
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