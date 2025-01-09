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Война в Украине: почему должны ориентироваться на март 2025-го

Чтобы начались переговоры о прекращении войны в Украине, должно сойтись в одну точку несколько факторов, которые подтвердят неспособность россиян дальше наступать

9 января 2025, 15:50
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Кравцев Сергей

Несмотря на постоянные разговоры о скорых переговорах, заморозке войны и, в конце концов, мир, россияне будут продолжать наступать в Украине. Возможно, первые шаги на какое-то примирение или начало мирных переговоров мы сможем увидеть не раньше марта 2025 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Война в Украине: почему должны ориентироваться на март 2025-го

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Здесь должно сойтись в одну точку несколько факторов, которые подтвердят неспособность россиян дальше наступать. Они должны почувствовать сокращение человеческих и денежных ресурсов. Только при таком раскладе российское руководство под тем или иным соусом согласится вести мирные переговоры. Сейчас россияне откровенно тянут время, показывая, что они готовы к переговорам, а, с другой стороны, говорят, что никаких переговоров быть не может, постоянно держа нас и европейцев в напряжении. Это такая тактика продолжать боевые действия, при этом применять риторику относительно якобы готовности к мирным переговорам", – отметил Иван Ступак.

Анализируя то, как возможно будут действовать россияне уже в ближайшее время эксперт заметил, что, скорее всего, противник попытается обойти Покровск, перерезав с запада сообщение украинским войскам, будет пытаться выйти из Торецка и продолжать двигаться в направлении Дружковки, сделать некую дугу.

Читайте также на портале "Комментарии" – несмотря на активные разговоры о возможности мирных переговоров в ближайшие месяцы, реальность свидетельствует о другом. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение никак не демонстрируют интерес к урегулированию конфликта путем диалога, а украинские военные продолжают готовиться к четвертому году самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой. Об этом говорится в публикации Atlantic Council.




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