logo

BTC/USD

116721

ETH/USD

3899.7

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине перейдет в "заморозку": в Польше сделали неожиданный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине перейдет в "заморозку": в Польше сделали неожиданный прогноз

После утреннего разговора с президентом Владимиром Зеленским 8 августа Дональд Туск допустил вероятность "заморозки" войны между Россией и Украиной.

8 августа 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что война России против Украины может на время перейти в стадию так называемой "заморозки". Такое мнение он высказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian.

Война в Украине перейдет в "заморозку": в Польше сделали неожиданный прогноз

Дональд Туск. Фото: Reuters

Туск отметил, что существуют определенные сигналы, а также личное предчувствие, что конфликт может быть частично приостановлен в ближайшее время.

"Я не говорю о завершении войны, но вероятность заморозки боевых действий, на мой взгляд, может наступить скорее, чем ожидается", — отметил польский премьер.

По его словам, в разговоре Зеленский был осторожен в формулировках, однако все же выражал осторожный оптимизм. Украинский президент, как утверждает Туск, заинтересован в том, чтобы страны Европы, в частности Польша, были активными участниками в предстоящих переговорах по перемирию и продолжительному миру.

"Мир в регионе — это общий интерес, который положительно повлияет и на европейскую безопасность", — подчеркнул Туск.

Еще в конце июля польский премьер высказывал мнение, что многочисленные свидетельства возможного перехода войны в "замороженное" состояние, даже если это не будет означать ее завершение.

Следует отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и несколькими европейскими лидерами, в ходе которых обсуждали возможные форматы предстоящих встреч на самом высоком уровне.

Как уже писали "Комментарии", 6 августа в Москву прибыл спецпредставитель президента США Стив Виткофф, который должен был встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Визит должен стать событием, которое будет ассоциироваться с важными дипломатическими результатами. Однако российские медиа, как всегда, сделали акцент не на сути переговоров, а на завтраке американского чиновника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости