Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что война России против Украины может на время перейти в стадию так называемой "заморозки". Такое мнение он высказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian.

Дональд Туск. Фото: Reuters

Туск отметил, что существуют определенные сигналы, а также личное предчувствие, что конфликт может быть частично приостановлен в ближайшее время.

"Я не говорю о завершении войны, но вероятность заморозки боевых действий, на мой взгляд, может наступить скорее, чем ожидается", — отметил польский премьер.

По его словам, в разговоре Зеленский был осторожен в формулировках, однако все же выражал осторожный оптимизм. Украинский президент, как утверждает Туск, заинтересован в том, чтобы страны Европы, в частности Польша, были активными участниками в предстоящих переговорах по перемирию и продолжительному миру.

"Мир в регионе — это общий интерес, который положительно повлияет и на европейскую безопасность", — подчеркнул Туск.

Еще в конце июля польский премьер высказывал мнение, что многочисленные свидетельства возможного перехода войны в "замороженное" состояние, даже если это не будет означать ее завершение.

Следует отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом США Дональдом Трампом и несколькими европейскими лидерами, в ходе которых обсуждали возможные форматы предстоящих встреч на самом высоком уровне.

Как уже писали "Комментарии", 6 августа в Москву прибыл спецпредставитель президента США Стив Виткофф, который должен был встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Визит должен стать событием, которое будет ассоциироваться с важными дипломатическими результатами. Однако российские медиа, как всегда, сделали акцент не на сути переговоров, а на завтраке американского чиновника.